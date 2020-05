Estado no indemnizará a hombre absuelto por violación

A través de un comunicado emitido en la mañana de este martes, el Consejo de Estado anunció que absolvió a la Fiscalía "de responsabilidad patrimonial", por el daño padecido a un hombre que fue acusado y procesado penalmente por la violación de una mujer.



La Fiscalía le impuso medida de aseguramiento - el 9 de febrero del 2007 - al hombre, que fue señalado de haber "accedido carnalmente y de manera violenta a una mujer " en Cali, Valle del Cauca.

Señala el Consejo, que el 30 de agosto del mismo año, el hombre recuperó su libertad, porque un juez lo declaró inocente del cargo de acceso carnal violento, decisión que confirmó un año más tarde el Tribunal Superior de Cali.



Esa situación llevó a que el afectado, junto a su familia, interpusieran una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad.



El Tribunal Administrativo del Valle "negó las pretensiones, por considerar que la medida de aseguramiento estaba sustentada en un informe de Medicina Legal y el testimonio de la víctima, elementos que, en su momento, constituyeron indicios sobre la probable responsabilidad del demandante en la comisión del delito", señaló en el comunicado el Consejo de Estado.



El hombre interpuso un recurso de apelación, con la intención de que el Consejo de Estado revocara este fallo y ordenara repararlos a él y a su familia.

En su comunicado, la alta corte ratificó el fallo del Tribunal, "al concluir que la Fiscalía no estaba obligada a resarcir el daño padecido por el procesado, como consecuencia de su detención".



"La corporación judicial indicó que fueron aportadas las actas de las audiencias de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, pero no los audios de tales diligencias, que pudieran haber constituido los medios de prueba adecuados para verificar si las decisiones de las autoridades judiciales que dieron lugar a que al demandante se le privara de su libertad estuvieron ajustadas o no a la existencia de indicios graves sobre su responsabilidad en la comisión del delito", señaló la Corte.



El Consejo de Estado consideró que, en este caso, no se incluyeron las pruebas que exige la ley "para comprobar que la actuación de la justicia fue arbitraria", lo que impide acceder a las pretensiones para resarcir al procesado y a sus familiares.



