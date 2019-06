Consejo de Estado niega tutela de magistrada Lombana contra la Corte

El Consejo de Estado negó la tutela que interpuso Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, contra sus colegas de la Sala de Instrucción del alto tribunal que la apartaron de dos casos que conocía en el que es investigado el expresidente y senador Álvaro Uribe.

Para el Consejo de Estado, esa decisión de la Sala de Instrucción no vulneró los derechos de Lombana. Señala que "no hubo un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por defecto fáctico, que amerite la intervención del juez de tutela".



La Corte Suprema había tomado la decisión de apartarla de los casos de Uribe acogiendo una recusación que el senador Iván Cepeda presentó en su contra. En ese momento, el alto tribunal señaló que la magistrada sigue siendo jueza penal militar activa, lo que para la Corte pone en duda su independencia para fallar en el alto tribunal.



Lombana pedía que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al buen nombre, la honra, el debido proceso y la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, que estimó vulnerados por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado César Palomino, explicó que las decisiones adoptadas por la Sala Instrucción "contienen un análisis riguroso, coherente y razonado de la normativa aplicable al caso particular" y este "le permitió concluir que la condición de militar activa de la señora Lombana Velásquez afectaba el régimen de incompatibilidades de los servidores judiciales".



"El régimen de incompatibilidades en la Rama Judicial está previsto precisamente para evitar que en el funcionario judicial concurran condiciones que le imposibiliten el ejercicio de su cargo de manera independiente e imparcial desprovisto de cualquier influencia, interés o prejuicio que desdibuje la apariencia de imparcialidad", anotó el Consejo de Estado.



De todas formas, Lombana podrá apelar esta decisión. Mientras tanto la magistrada seguirá apartada de los casos relacionados con el expresidente Uribe.



