Niegan nulidad de elección de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez

El Consejo de Estado negó la demanda que pedía declarar nula la elección de Martha Lucía Ramírez como vicepresidenta de la República.



La demanda argumentaba que Ramírez incurrió en doble militancia por haber participado en la consulta interpartidista el 11 de marzo de 2018 por el movimiento político Por una Colombia Honesta y Fuerte Por una Colombia Honesta y Fuerte, y luego estar como candidata a la vicepresidencia del Centro Democrático, partido que ganó las elecciones.

Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que el hecho de que haya apoyado al candidato vencedor da lugar a que se interprete que no incurrió en doble militancia.



El alto tribunal, que tomó la decisión con la ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, destacó que Ramírez se presentó a la consulta como precandidata presidencial y posteriormente como candidata a la Vicepresidencia de la República, lo que significa que no participó en las dos votaciones aspirando al mismo cargo.



La Sección Quinta de esta corte también precisó que permitir que alguno de los candidatos que fueron derrotados en la consulta apoye al vencedor es una consecuencia del respeto a los resultados de la contienda, y aclaró que impedirlo no responde al verdadero espíritu de la norma que prohíbe representar a otro movimiento o partido en un mismo proceso electoral.

JUSTICIA