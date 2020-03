Consejo de Estado niega millonaria demanda contra Invias

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de la Unión Temporal Segundo Centenario contra Invías por más de 24.000 millones de pesos por el revestimiento del túnel de La Línea, sentido Calarcá - Cajamarca.

En el 2008 el Invías y el consorcio celebraron un contrato para la elaboración de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento del proyecto “cruce de la cordillera central: Túneles del II Centenario – Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca”.



Las exigencias del Invías en torno al material requerido para el revestimiento del túnel, sentido Calarcá – Cajamarca, originaron una demanda arbitral por medio de la cual la Cámara de Comercio de Bogotá estableció que se produjo un rompimiento en el equilibrio económico del contrato.



Por esa razón, el Tribunal condenó a Invias a pagarle al consorcio 30.000 millones de pesos, por las diferencias en los costos por metro lineal de revestimiento.



La Unión Temporal no estuvo de acuerdo con el monto de la condena. En su criterio, ese valor debía ser superior e interpuso un recurso de revisión en el Consejo de Estado.



A juicio de la parte demandante, el árbitro no tuvo en cuenta que en el pliego de condiciones para la terminación del túnel de La Línea el Invías ya había reconocido como avance la totalidad de los más de 5.600 metros del túnel que habían sido revestidos.



En su sentir, la prueba permaneció oculta, pero apareció de forma sobreviniente al fallo. De ahí el principal sustento del recurso de revisión a partir del cual esperaba obtener el pago de más 24.000 millones de pesos “o el mayor valor que por efecto de actualización aparezca causado”.



El Consejo de Estado negó las pretensiones al considerar que los pliegos de condiciones del contrato para la terminación del túnel no son concluyentes frente al establecimiento del monto del desequilibrio. Además, el tramo que fue considerado como producto no conforme sí fue allegado al expediente del laudo arbitral. Según la providencia, el cálculo está presente en la medición que hizo el interventor del contrato, conclusiones que, según esta corporación judicial, la Unión Temporal tuvo la oportunidad de controvertir.



“Como consecuencia, no tiene asidero alguno que el apoderado de la Unión Temporal Segundo Centenario en el presente recurso extraordinario de revisión invoque la actuación del Invías como prueba sobrevenida, o el ocultamiento de los datos sobre las mediciones de revestimiento del túnel y de zonas no conformes”, dice el fallo del Consejo de Estado.



