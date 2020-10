Consejo de Estado niega demanda de 'muerte política' a Angélica Lozano

En Sala Plena, el Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Angélica Lozano.



En la demanda se argumentada que la senadora había incurrido en una causal de inhabilidad e incompatibilidad por su matrimonio con un funcionario que ejercía la autoridad civil o política, en este caso con la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

Pero la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado que conoció el caso en primera instancia negó las pretensiones de la demanda y, aunque esa decisión fue apelada, la Sala Plena confirmó que la pérdida de investidura no procedía.



El alto tribunal, por decisión unánime, aclaró que la causal expuesta por el demandante constituye una inhabilidad y no una incompatibilidad.

La Sala Plena explicó que no hay inhabilidad dado que el funcionario que ejerce autoridad civil y política en este caso pertenece a la circunscripción territorial, es decir Bogotá, mientras que la senadora demandada pertenece a la circunscripción nacional, al estar precisamente en el Senado y no en la Cámara de Representantes.



Además, para el Consejo de Estado esta es una inhabilidad no sancionatoria pues la prohibición para ser congresista solo se configura si este vínculo con autoridad civil o política ocurre entre la inscripción de la candidatura y el momento de la elección del respectivo parlamentario.



En el caso de Lozano, su matrimonio con la alcaldesa de Bogotá fue posterior a su elección como senadora, por lo que no hay lugar a sanción ni a pérdida de investidura.

