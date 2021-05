Consejo de Estado niega demanda contra elección de Margarita Cabello

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de tres demandas acumuladas que buscaban que se anulara la elección de Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación.



Las demandas decían que el Senado había desconocido el principio de separación de poder porque Cabello fue ternada para el Ministerio Público por el presidente Iván Duque cuando era ministra de Justicia.



Y señalaba que Cabello estaba impedida para ejercer el cargo ya que los agentes y el director del Ministerio Público, que ejercen funciones ante la justicia y rinden conceptos ante las Cortes, tendrían las calidades de un magistrado de la Corte Constitucional quienes no pueden ser elegidos allí si un año antes fueron ministros del despacho.



Con ponencia de la magistrada Lucy Bermúdez, el Consejo de Estado desestimó esos argumentos señalando por un lado que haber sido ternada por el Presidente, siendo ministra de Justicia, no le impedía a Cabello llegar a la Procuraduría.



"Teniendo en cuenta el marco constitucional y legal que se predica en la actualidad, la elección de Margarita Cabello Blanco se encuentra amparada por el ordenamiento y, en especial, por el principio de colaboración armónica que autoriza la postulación por parte del Presidente de la República de Ministros de su despacho", dice la decisión.



Según la Sección Quinta, "la independencia y autonomía del Procurador General de la Nación, en el contexto del constitucionalismo colombiano, no se encuentra tanto en su origen y modo de elección, sino en el mecanismo concebido por el Constituyente de 1991 para el ejercicio de sus competencias", dice la decisión.



Según la decisión, la Constitución erige un mecanismo que le permite a quien sea elegido o elegida jefe de la Procuraduría adoptar las decisiones que se requieran para el cumplimiento de sus objetivos como la vigilancia de la conducta oficial, "en total independencia de las Ramas del Poder público que intervienen en su elección".



Y, en consecuencia, "este margen de maniobra garantiza que, más allá de los relacionamientos legítimos que entre la candidata y su postulante –exministra y Presidente de la República– pudieren haber existido o existir, la demandada, en su condición de Procuradora, está habilitada para desempeñar el ejercicio de su cargo de manera deliberada –lo que incluso puede llevar a ejercerlo para disciplinar o vigilar el actuar de quienes hacen parte del Ejecutivo– en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho", dice el fallo.

De otro lado, el alto tribunal señaló que Cabello no debía, como ministra del Despacho, renunciar un año antes para ser elegida Procuradora porque esa inhabilidad solo está contemplada así en la Constitución para integrantes del gabinete que aspiren a una plaza en la Corte Constitucional.



"La Sala destaca que el motivo de inelegibilidad reproducido se aviene a las claras al modelo de designación de los magistrados de la Corte Constitucional, restringiendo la posibilidad de entrada al cargo a los ciudadanos que hubieren hecho parte de las autoridades encargadas de la postulación de las ternas de donde son elegidos dichos servidores", dice la decisión.



Según la Sección Quinta, las funciones que tiene la Procuraduría de intervención ante los jueces y las Cortes no lleva a que le sea aplicado a sus integrantes el régimen de inhabilidades que se aplica a los integrantes de la Corte Constitucional.



Lo anterior ya que "no existe norma constitucional o legal que habilite ese entendimiento que, se itera, es desconocedor del principio de interpretación restrictiva en materia de motivos de inelegibilidad".



