Niegan millonaria reparación a perfumería suspendida por Invima

En la mañana de este viernes el Consejo de Estado dio a conocer a través de un comunicado que "negó la demanda de 19.000 millones de pesos que interpuso la sociedad Mon Arom S. A."



La empresa en Liquidación había interpuesto la demanda contra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), según el Consejo, luego de que esta autoridad hubiera ordenado de suspender el envase y acondicionamiento de sus perfumes.

Señala el Consejo en su comunicado que la sanción contra Mon Arom S. A se dio a raíz de una inspección adelantada por funcionarios del Invima en dos almacenes de cadena del occidente y el norte de Bogotá.



Esa revisión dejó en evidencia "que la demandante no contaba con autorización legal para adelantar actividades propias de la producción de cosméticos, como lo son el envasado y acondicionamiento".



Señala el Consejo que frente a este hecho la asociación en liquidación interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, "por medio de la cual pretendía, además, obtener un resarcimiento por los ingresos que dejó de percibir y los gastos en los que incurrió a raíz de este proceso".

"Frente a que la corporación judicial negó las pretensiones de su demanda, la accionante interpuso un recurso de apelación con la intención de que el Consejo de Estado terminara dándole la razón", indica la comunicación..



El Consejo ratificó el fallo del Tribunal, y determinó "que las actuaciones del Invima en este proceso fueron legales".



De acuerdo con el falló, Mon Arom S. A. tenía el permiso para poder comercializar el producto, pero no tenía permiso para adelantar fases de producción como el envase y el acondicionamiento de los productos, "pues, poderlo hacer requería de los respectivos certificados de capacidad de producción y de buenas prácticas de manufacturas de cosméticos".



Para el Consejo de Estado, Invima no violó ninguna garantía constitucional, porque la autorización para la comercialización del producto no creó ninguna expectativa de poder ejercer las fases de producción.



