Piden investigar si hubo fraude en Bogotá en elecciones a Senado

Tras estudiar 12 demandas que argumentaban que en las elecciones de 2018 al Senado hubo irregularidades que ameritaban quitar y poner nombres nuevos en varias curules, el Consejo de Estado determinó que negó estas peticiones.



El estudio del caso, el proceso más grande de nulidad electoral que ha llegado en toda la historia a la alta corte, lo realizó la sección quinta del alto tribunal, que estuvo analizando este caso desde finales del año pasado.

Para la sección quinta, las irregularidades advertidas no generaban cambios en la asignación de curules a los partidos políticos que hoy conforman la cámara alta, como tampoco en las asignadas a los candidatos de cada una de las colectividades.



Es decir, aunque sí encontró varias irregularidades, negó los recursos por cuanto estas no generaban un cambio en la conformación del Senado.



Por otro lado, la sección sí anuló algunos actos proferidos en la etapa de escrutinios por irregularidades en las votaciones y los escrutinios, y se adoptaron otras determinaciones.

Para tomar estas decisiones la sección quinta, que tuvo ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, adelantó un análisis meticuloso del 87.6 por ciento de las mesas instaladas en las elecciones de 2018. Se revisaron para ello 324.528 registros de 91.196 mesas de votación.



En total se estudiaban 11 cargos, de los cuales se encontró irregularidades en cuatro: diferencias injustificadas entre formularios E14 y E24; mayor número de votos que sufragantes; formulario E13 con menos de dos firmas de los jurados de votación; e improcedencia de recuento de votos por rompimiento de cadena de custodia.



Después de analizar los 30.760 votos en los que se encontraron irregularidades, el Consejo de Estado estudió el impacto que tuvo esto en los resultados electorales sobre la conformación del Senado. Posteriormente totalizó los votos y comparó el antes y el después de afectar la votación.

En ese análisis se determinó que los partidos que según los nuevos resultados pasarían el umbral son los mismos que lo superaron en el resultado de la declaratoria de la elección original, contenido en el formulario E-26.



Por otro lado, frente al cargo por diferencias injustificadas entre el formulario E-14 y el E-24, la sección quinta se pronunció en un avance de jurisprudencia pues para el estudio hizo la comparación no entre formularios, como se hacía tradicionalmente, sino entre datos, por lo que comparó la información del formulario E-14 con los datos contenidos en el archivo en archivo plano o denominado E-24 txt, que sin ser un formulario, contiene el dato final con el que se declaró la elección, con la discriminación mesa a mesa y el detalle de cada partido y candidato.



Esto lo hizo tras advertir que el procedimiento previo generaba reprocesos por cuanto la información contenida en el archivo plano E-24 txt, fundamento de la declaratoria de elección, contenía variaciones en relación con el formulario E-24 por reclamaciones y solicitudes atendidas, así que las diferencias injustificadas previas a su consolidación, estaban corregidas y, por lo tanto, no era necesario abordar asuntos que no tuvieron impacto en la declaratoria.

Ordenan investigar irregularidades

Aunque el Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas, ante las irregularidades que encontró en su análisis la sección quinta ordenó compulsar copias de la sentencia a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones pertinentes y de ser el caso, se investigue a los miembros de la Comisión Escrutadora Distrital de Bogotá por los posibles hechos que podrían estar relacionados con fraude electoral.



Esto porque, advirtió la sección quinta, se pudo haber presentado un presunto fraude electoral por la validación de votación irregular en las mesas en las que se permitió la presencia de sufragios en exceso, es decir, la inclusión de más votos que votantes en esas mesas. Para ello, se modificó el dato que corresponde a la cantidad de sufragantes, de modo que el sistema permitiera el ingreso de esos votos de más.



Por último, el alto tribunal exhortó a la Registraduría para que, en el futuro, en las especificaciones del software a contratar incluya un parámetro que garantice las limitantes de horarios que contemplan las normas legales.



Así mismo para que se establezca que cuando se realice recuento de votos esto quede claramente plasmado en las Actas Generales de Escrutinios - AGE, especificándose si alteró o no los votos depositados y si lo fue para Cámara o para Senado; y además se precise, frente a cada mesa y corporación el dato de la nueva votación cuando la modificación que surja.



Igualmente, el Consejo de Estado requirió al Consejo Nacional Electoral para que, en adelante, incluya en las resoluciones, información precisa y única frente a cada registro analizado y en los casos en que encuentre fundada una petición, reclamación o solicitud, se corrija la situación irregular y no se tomen decisiones inhibitorias con el pretexto de una imposibilidad material.

