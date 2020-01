Mantienen, en segunda instancia, investidura del senador 'Manguito'

Este martes, en sala plena, el Consejo de Estado confirmó una decisión que mantuvo la investidura del senador Jonatan Tamayo, demandando por congresistas del partido ASI, por conflicto de intereses.



Al senador Tamayo se le acusaba de haber violado el régimen de conflicto de intereses, porque, presuntamente, se había referido en términos desobligantes a la coalición ‘Lista de la decencia’ y se había definido a sí mismo como senador del Gobierno, pese a que su partido ASI hacía parte de esta alianza política, de la que también hacían parte los partidos opositores Unión Patriótica (UP) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Además, la ASI había demandando a Tamayo por supuestamente haber desconocido públicamente las políticas de la bancada de coalición, por haber apoyado con su voto proyectos como el Plan de Desarrollo, la ley de financiamiento, la JEP, la ley de víctimas, la reforma política y la reforma a la justicia. Según la demanda, el senador había llegado a aseverar ante medios de comunicación que la coalición no reflejaba su pensamiento.

Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal, al confirmar la decisión de octubre pasado, consideró que no se configuró la falta y que las pruebas no reflejan que el acusado haya hecho prevalecer su interés personal o individual. "Se demostró que el congresista actuó de acuerdo con las directrices del partido ASI, el cual le dio su aval para aspirar al Senado de la República", dijo la alta corte.El Consejo de Estado concluyó además que cuando fue suscrito el acuerdo de coalición de la ‘Lista de los decentes’ (9 de diciembre del 2017) no existía norma que obligara legalmente a su cumplimiento.

