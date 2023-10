Consejo de Estado mantiene pensión especial de vejez para desmovilizados

El Consejo de Estado, en sala plena de la sección segunda, decidió mantener vigente la norma que establece la pensión especial de vejez para desmovilizados.



El alto tribunal, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, profirió la sentencia de unificación jurisprudencial, sobre la vigencia del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 que reguló la “garantía de pensión mínima para desmovilizados”.

De acuerdo con el magistrado, la norma no fue derogada con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, “por no constituir un régimen especial de pensiones distinto del establecido en la Ley 100 de 1993”.



De igual manera, precisó que la norma solo es aplicable a quienes se desmovilizaron o se desmovilicen de forma colectiva “en el marco de un proceso de paz celebrado entre el gobierno nacional y los grupos armados ilegales, en los casos autorizados por la ley”.

El Consejo de Estado estudió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por una desmovilizada del M-19, que laboró como docente al servicio del Distrito Capital de Bogotá desde 1970 hasta 1983, en la que solicitó que se anulara el acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Educación de Bogotá le negó el reconocimiento de la pensión prevista en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993.



“La sentencia de unificación analizó el fundamento constitucional de las medidas estatales en los procesos de paz en Colombia, el sistema general de seguridad social, los regímenes especiales y exceptuados que fueron derogados por el Acto Legislativo 1 de 2005, y la pensión prevista en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 así como sus requisitos”, señaló el Consejo de Estado.

El alto tribunal expuso que esta última norma “no creó un régimen especial de pensiones, sino una pensión especial de vejez, por cuanto la prestación no fue establecida en un marco normativo independiente de la Ley 100 de 1993 y se rige por las disposiciones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida”, señala la decisión.



Con fundamento en lo anterior, confirmó la decisión que había ordenado reconocer el derecho pensional a la demandante, quien acreditó que su desmovilización ocurrió en el marco de un proceso de paz “y tenía más de 500 semanas de cotización, por lo que cumplió con los requisitos para obtener la pensión mínima para desmovilizados”.

