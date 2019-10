Investidura de Mockus, definitivamente a salvo tras demanda

Luego de varias semanas de discusión en sala plena, el Consejo de Estado dejó la investidura del senador Antanas Mockus definitivamente a salvo, tras una demanda por supuesta violación al régimen de inhabilidades.



La decisión fue aprobada con 12 votos a favor y 7 en contra, y se anunciaron algunas aclaraciones de voto de los magistrados.



Hace dos meses fue derrotada en la Sala Plena de esa alta corte una ponencia que pedía, en segunda instancia, quitarle la investidura al senador del Partido Verde, y este martes los magistrados definieron los términos del nuevo proyecto de fallo, que en contraposición aprobó mantenerle la investidura a Mockus, quien podrá seguir en el Congreso.

El fallo de este martes es la respuesta a la apelación que había hecho el demandante a la sentencia de primera instancia que había mantenido a salvo la investidura de Mockus. La ponencia fue elaborada por el consejero Alberto Montaña Plata.



Todo este proceso comenzó por una demanda que decía que el senador incumplió el régimen de inhabilidades para ser congresista porque era el representante legal de la ONG Corpovisionarios cuando esa organización contrató con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, cuatro meses antes de las elecciones al Congreso. La ley exige que quienes se presenten al Congreso no celebren contratos con el Estado seis meses antes de su elección.



Este martes, la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que Mockus no incurrió en ninguna de las conductas que podían haberlo inhabilitado para ser elegido senador. "No gestionó negocios ante entidades públicas ni celebró contratos con ellas en interés propio o de terceros, en los seis meses anteriores a su elección", explicó el alto tribunal

A pesar de que el congresista mantuvo la condición de representante legal de Corpovisionarios cuatro meses antes de las elecciones legislativas, la sala plena del Consejo de Estado concluyó que "no se configuró el elemento objetivo de la causal alegada, pues no se acreditó que hubiera participado de manera activa, real, trascendente y útil en la gestión y celebración de los negocios jurídicos cuestionados".



Al contrario, expresó el alto tribunal, resultó acreditado que otra persona ejerció de manera activa y determinante las diligencias de acercamiento con las entidades públicas contratantes y que cerró esa etapa de tratativas comerciales con la suscripción de los convenios a nombre de Corpovisionarios.



Por ese mismo contrato se había interpuesto otra demanda contra Mockus que pedía la nulidad de su elección.



La nulidad implicaba que no podía ser senador para el periodo elegido; mientras que una pérdida de investidura lo hubiera dejado para siempre sin la posibilidad de ocupar cargos de elección popular.

Cronología del caso

19 de febrero del 2019 Decisión de primera instancia mantiene investidura Una sala especial de decisión del Consejo de Estado le mantuvo, en primera instancia, la investidura a Mockus al considerar que no había incurrido en faltas. Esa decisión fue apelada y resolverla le había correspondido a la magistrada Sandra Ibarra.

Abril del 2019 Anulan elección de Mockus Resolviendo la demanda de nulidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó declarar nula su elección por violación del régimen de inhabilidades, lo que había dejado a Mockus fuera del Senado.

whatsapp 2 de julio del 2019 Tutela frena nulidad de la elección Al resolver una tutela contra esa nulidad, la sala Primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo de la Sección Quinta, los consejeros consideraron que antes de decidir de fondo sobre la nulidad de su elección se debía dar trámite a la apelación del fallo sobre su investidura.



Por ello ordenaron a la Sección Quinta abstenerse de proferir un nuevo fallo en el proceso de nulidad electoral hasta tanto se defina en segunda instancia sobre la demanda de pérdida de investidura.

whatsapp 6 de agosto del 2019 Derrotan ponencia que pedía quitarle la investidura en segunda instancia La Sala Plena del Consejo de Estado negó el proyecto de fallo que pedía conceder la pérdida de investidura de Antanas Mockus en segunda instancia.



El proyecto negado, presentado por la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, resolvía una apelación contra la sentencia de primera instancia que había mantenido a salvo la investidura de Mockus.

8 de octubre del 2019 Aprueban ponencia en segunda instancia que le mantiene la investidura Luego de que se derrotó la ponencia que, en segunda instancia pedía quitarle la investidura a Mockus, la Sala Plena del Consejo de Estado votó y aprobó un nuevo proyecto que le conserva la investidura al senador.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET