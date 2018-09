Consejo de Estado mantiene investidura de exsenadora Claudia López

El Consejo de Estado mantuvo la investidura de la exsenadora del Partido Verde, Claudia López.



La excongresista había sido demandada por supuesto conflicto de intereses, debido a que no se declaró impedida para participar en la votación y aprobación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia, a pesar de que, según el accionante, enfrentaba procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia por esos dos delitos.

Vale aclarar que López renunció al Senado cuando aspiraba a ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, pero si le hubieran quitado la investidura no podría ocupar cargos de elección popular nunca más.

En fallo de primera instancia, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción, pues consideró que la demandada no estaba obligada a exponer su probable necesidad de marginarse de la discusión en torno a la despenalización de esas conductas, pues cuando conformó el quórum, deliberó y votó no estaba vinculada formalmente a ninguna investigación penal por la comisión de los delitos de injuria y calumnia.



La Sala resaltó que la radicación de la denuncia o la apertura de indagación preliminar constituyen momentos previos a la investigación, y de ahí que la exsenadora López Hernández no hubiera incurrido en la causal de pérdida de investidura conocida como conflicto de intereses, como lo señalaba el accionante.



“(…) No se puede desprender un conflicto de intereses respecto de actuaciones penales, en fase preliminar, que potencialmente pueden ir en contravía a los deberes de respeto y garantía que el Estado tiene respecto de quien informa, opina, delibera o critica asuntos de la esfera pública”, dice el fallo frente al cual procede el recurso de apelación.



