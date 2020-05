Consejo de Estado mantiene inhabilidad contra exfuncionarios de Arauca

El Consejo de Estado, a través de un comunicado emitido en la mañana de este jueves, confirmó que mantuvo la sanción de destitución e inhabilidad de 20 años que le impuso la Procuraduría al jefe de la Oficina Jurídica de Arauca.



Al exfuncionario se le señaló en su momento, de ser el responsable de la emisión de dos actos administrativos que dieron viabilidad a la inversión de 16.000 millones de pesos de las regalías del municipio en la negociación de uno títulos de deuda pública que dieron lugar a un detrimento patrimonial de más de 7.000 millones de pesos".

El fallo que ordenó la destitución e impuso la inhabilidad contra el exfuncionario, (cuyo nombre no se menciona), que quedó en firme el 24 de junio del 2010, fue objeto de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.



De acuerdo con el desarrollo de la investigación disciplinaria, el exfuncionario "emitió un concepto sobre la legalidad de la inversión de excedentes de liquidez de las regalías y proyectó la resolución por medio de la cual la Alcaldía autorizó el desembolso del dinero para la colocación de los títulos a nombre de la firma Probolsa S. A., mediante la comisionista de bolsa Serfinco S. A.".



Señala el Consejo de Estado en su comunicado que los títulos que quedaron a favor del municipio terminaron teniendo un valor nominal de unos 13.000 millones de pesos.

Lo que produjo un enriquecimiento sin justa causa a favor de Probolsa y el consecuente detrimento patrimonial que originó la investigación de la Procuraduría FACEBOOK

El consejo señala, que para la época en la que se hizo la inversión su valor comercial era de solo 8.000 millones, "lo que produjo un enriquecimiento sin justa causa a favor de Probolsa y el consecuente detrimento patrimonial que originó la investigación de la Procuraduría contra este y otros funcionarios de la administración".



El Consejo de Estado, resalta que determinó que la sanción que impuso la Procuraduría fue legal, entre otras cosas, porque quedó demostrado que el exjefe de la Oficina Jurídica no cumplió su deber de examinar un estudio serio sobre la inversión.





De acuerdo con el Tribunal, "esta conducta describe la falta por la que se responsabilizó y sancionó al exfuncionario, la de dar lugar al incremento injustificado del patrimonio de Probolsa, quien no reintegró la totalidad de los 16.000 millones de pesos invertidos mediante la comisionista Serfinco".



Según el fallo, las pruebas demuestran que el exjefe de la Oficina Jurídica sabía que Probolsa carecía de requisitos para oficiar como intermediario de la inversión, por no contar con el registro de mercado de valores, ni estar vigilada por la Superintendencia Financiera.



