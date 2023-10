Consejo de Estado inadmite tutela que pedía tumbar terna de mujeres para fiscal

El Consejo de Estado inadmitió este jueves 12 de octubre una tutela en la que se pedía devolver la terna para fiscal conformada por mujeres, presentada por el presidente Gustavo Petro.



(Lea: Atención: Corte dice que presidente Petro sí podía cambiar terna para Fiscal General)



La solicitud fue radicada por le magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero Zuluaga, quien pedía que se incluya un hombre para garantizar la equidad de género.

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo particular

En su solicitud, el magistrado argumentó la protección de los derechos fundamentales al voto, a la igualdad y a la equidad de género, "los cuales estima transgredidos porque la Corte Suprema de Justicia no devolvió las ternas" que presentó el presidente Gustavo Petro para la elección de la próxima cabeza del ente de investigación.



(Le sugerimos leer: Las claves para entender la decisión de la Corte Suprema en favor de Uber)





Pero dicha tutela fue inadmitida, al considerar que al inicio de la demanda el accionante "puso de presente la citada decisión del 28 de septiembre de 2023, pero no hizo referencia a su contenido, no la refirió en los hechos ni en las pretensiones, ni explicó la acción u omisión que motiva su petición de amparo respecto de esa actuación, en los términos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991".

Facebook Twitter Linkedin

Las primeras mujeres que integraron la terna: Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez. Foto: Universidad Externado-Archivo particular-Canal Capital

Facebook Twitter Linkedin

Luz Camargo Garzón, la nueva ficha en terna para Fiscal General. Foto: Archivo particular

En su decisión, el Consejo de Estado señaló que "se hace necesario requerir al doctor Gerardo Botero Zuluaga para que aclare y/o precise cuál es la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de septiembre de 2023, y exponga las razones por las cuales considera que esta conculca los derechos fundamentales cuya protección solicita".



(Además: Por primera vez en Colombia, Tribunal reconoció a un perro como miembro de una familia)



Por la anterior, el alto tribunal dispuso al magistrado Gerardo Botero para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, "aclare y/o precise cuál es la decisión que adoptó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de septiembre de 2023, referida en la demanda, y exponga las razones por las cuales considera que dicha actuación vulnera los derechos fundamentales invocados".

La terna, que fue presentada ante la Corte el pasado 2 de agosto, estaba conformada por las abogadas Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Sin embargo, a finales de septiembre el presidente Petro tomó la decisión de sacar de la terna a Cerón e incluir a Luz Adriana Camargo Garzón.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

Lea otros artículos de Justicia: