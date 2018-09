No admiten demanda de nulidad contra elección de nuevo Contralor

El Consejo de Estado inadmitió una demanda de nulidad contra la elección del contralor General de la República, Felipe Córdoba, en la que los demandantes pedían dejar sin efectos el acto que fijó las reglas de la convocatoria pública para la elección de ese cargo, esto porque, según ellos, existieron irregularidades en el proceso de elección del Contralor General de la República.



Ante esto, la corte consideró que esa resolución es un acto preparatorio del acto electoral y no la elección como tal, que solo puede ser controvertida en sede judicial a con una demanda contra el acto definitivo que declara la elección.

Por esta razón, para el alto tribunal "no puede existir pretensión autónoma de nulidad simple contra el acto de convocatoria conforme con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 pues deben demandarse en conjunto con el acto electoral".



Además, tampoco se envió a esta corte copia del acto que declara la elección, que es frente al cual debe dirigir la pretensión de nulidad electoral.



Con esto el Consejo de Estado dejó claro que los actos previos a la elección por sí solos no pueden ser objeto de control judicial, sino que solo pueden examinarse dentro de una demanda contra el acto de elección.



En consecuencia, se otorgó a los demandantes un plazo de tres días para que corrijan la demanda, so pena de que se decrete su rechazo.

JUSTICIA