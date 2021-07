Consejo de Estado falla a favor de exprocurador Bernal en largo pleito

El 14 de noviembre de 1997 la Procuraduría General, en cabeza de Jaime Bernal Cuellar, ratificó en segunda instancia la destitución de la entonces gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, por presunta participación en política.



No obstante, la dirigente interpuso una nulidad que fue fallada a su favor en segunda instancia en 2005 por el Consejo de Estado dejando sin piso la sanción y ordenando indemnizarla con $169'775.103.



(Le puede interesar: Así va la pelea jurídica sobre la figura de asistencia militar)

En junio de 2008, la Procuraduría interpuso una acción de repetición contra el exprocurador Bernal Cuellar que buscaba recuperar el dinero que se le pagó a Camargo en tono de indemnización al estimar que la culpa de todo lo que pasó la tuvo él por haber dictado la sanción contra la entonces gobernadora.



La Procuraduría interpuso ese recurso judicial no por iniciativa propia sino porque así se lo ordenó un juzgado. Y como esa decisión la tumbó después la Corte Constitucional, Bernal pidió desestimar la demanda de repetición y señaló que, en todo caso, él no actuó con dolo o culpa grave cuando emitió la sanción contra Camargo que luego fue anulada.



(Le puede interesar: Tiempos de pensión cotizados en España y Colombia se pueden sumar)



En una decisión conocida por EL TIEMPO, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, al estimar que “la decisión disciplinaria de sancionar a la señora Serrano de Camargo estuvo fundamentada, obedeció a razones jurídicas y estuvo suficientemente motivada”.



“En el fallo disciplinario se fundamentó la decisión de sancionarla y ello incluyó descartar que la sanción obedecía al solo hecho de haber asistido a actos oficiales, haciendo hincapié que lo censurable era utilizar la presencia o la influencia, para dirigir una futura contienda política”, agrega la providencia.



El alto tribunal tuvo en cuenta, además, que Bernal Cuellar fue denunciado penalmente por “los hechos ocurridos dentro del trámite del proceso disciplinario”, ante la Fiscalía General de la Nación, organismo que, el 28 de julio de 2005, concluyó que la destitución no constituyó una decisión manifiestamente contraria a la legalidad.



(Le puede interesar: Las barreras que persisten para el derecho a la muerte digna)



“De las pruebas aportadas al proceso la Sala encuentra que no solo no se acreditó la configuración de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los demandados, sino que, por el contrario, de las pruebas es posible concluir que los demandados, entonces funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, actuaron de manera diligente”, dice el fallo.



El alto tribunal señaló que la decisión que tomó esa misma corte en 2005 anulando la destitución “obedeció una diferencia de criterios y posturas jurídicas en relación con la interpretación que, de las actuaciones de la señora Serrano de Camargo, se hizo sobre su participación o no en política; adicionalmente, en lo que tiene que ver con la omisión en la formulación de cargos, en ningún caso pueden dar lugar a la declaratoria de responsabilidad por culpa grave o dolo”.



Por esa razón, negó la demanda y Bernal Cuellar no deberá pagar de su propio bolsillo el dinero que la Procuraduría debió entregarle a Camargo por indemnización.



(Le puede interesar: Niegan tutela con la que Avianca buscaba tumbar sanción económica)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Choques eléctricos y uso de gas: el dosier de cura capturado por abuso



-Condenan a falso cirujano plástico por muerte de mujer tras operación



-Envían a la cárcel a policías que habrían torturado a ladrón