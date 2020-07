Consejo de Estado analiza respuesta del Gobierno por tropas de EE. UU.

Un mes después de que el Consejo de Estado le pidió al Gobierno un informe oficial sobre la llegada de militares de estadounidenses a Colombia para apoyar la lucha contra el narcotráfico, por fin llegó la respuesta a esa solicitud.

Según confirmó El Tiempo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, envió la respuesta esta semana y está en estudio por la sala de Gobierno del alto tribunal.



Posteriormente se le asignará un ponente para que lleve un proyecto sobre esa respuesta, que la Sala Plena estudiará para tomar una decisión.



Ese estudio y radicación de proyecto de una decisión se hará en las próximas semanas.

(Lea también: Gobierno impugnará fallo que frena misión de una brigada élite foránea)



Esto hace poarte de uno de los debates que surgieron tras la llegada de más de 50 militares estadounidenses a Colombia.



El 3 de junio pasado, el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, le envió una carta al presidente Iván Duque y le dijo que el alto tribunal tenía gran interés en conocer las razones de la llegada de los militares extranjeros así como su finalidad, puesto que según la Constitución, “el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención de distintas autoridades del poder público, entre las que se cuenta el Consejo de Estado”.



El alto tribunal estudiará ahora si para la llegada de esta comisión militar foránea era necesario un trámite particular.



El Gobierno ha defendido que como los soldados estadounidenses no vienen a funciones militares sino de asesoría, no había que elevar consulta al Consejo de Estado ni pedir permiso del Senado de la República.



No obstante, esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó algo distinto, al darle la razón a una tutela de varios senadores que decían que autorizar el tránsito de tropas extranjeras es una facultad del Senado, en ejercicio del control político que ejerce sobre el Presidente.

(Además: Tribunal ordena frenar operaciones de militares de EE. UU. en Colombia)



En efecto, el Tribunal consideró que al autorizar la llegada de los militares extranjeros sin surtir ese permiso del Congreso el presidente Duque se dio facultades que no tenía. Y consideró que vulneró los derechos políticos de los senadores así como el debido proceso.



Por eso ordenó que en un término de 48 horas tras la notificación del fallo de tutela, Duque suspenda los efectos jurídicos de la autorización que dio para el arribo de las tropas estadounidenses, y le envié un informe al Senado para que este ejerza su facultad de autorización en esta materia.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com