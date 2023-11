La tutela que busca tumbar la elección de Vladimir Fernández como magistrado

Hace exactamente un mes, el presidente Gustavo Petro puso su primera ficha en la Corte Constitucional, luego de que el actual secretario jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández Andrade, fuera elegido por el Senado, con 88 votos, como el nuevo magistrado del alto tribunal, en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo.



Fernández fue ternado para ocupar el alto cargo, el pasado 2 de octubre, por el jefe de Estado y lo acompañaron en la postulación Cielo Rusinque y Gerardo Vega.

Sin embargo, 10 días después de la postulación, al Consejo de Estado llegó una tutela en la que se afirma que para la conformación de dicha terna no se adelantó una convocatoria pública previa para escoger a los candidatos.



La acción, que fue interpuesta por los docentes y abogados Juan Sebastián Ceballos Bedoya, Esteban Hoyos Ceballos (decano de Derecho de la Universidad Eafit) y María Carolina Olarte Olarte, está en estudio en el alto tribunal.



“El presidente de la República vulneró nuestros derechos políticos fundamentales a conformar, ejercer y controlar el poder político, reconocidos y desarrollados en los artículos 1, 2, 40, 85, 93 y 126 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 25 literal c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el artículo 23 numeral 1 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 1904 de 2018”, se lee en la tutela.

Vladimir Fernández obtuvo 88 votos del Senado. Foto: Sergio Acero. El Tiempo

Los accionantes, además, señalan que los magistrados de ese alto tribunal “son servidores públicos elegidos por una corporación pública” (el Senado), con base en un acto preparatorio de esa elección, como es la conformación de la terna por parte del presidente de la República.



“Eso significa que, con fundamento en el artículo 126 inciso 4 de la Carta (constitución), la elección debía estar antecedida de una convocatoria pública conforme a los principios constitucionales mencionados, y esa convocatoria tenía que hacerse precisamente para elaborar la terna a cargo del presidente de la República” argumenta el recurso.

Palacio de Justicia, sede del Consejo de Estado. Foto: EL TIEMPO

Por lo anterior, los accionantes consideran que hubo una vulneración de sus derechos políticos “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, garantizado en las normas constitucionales antes referidas, ya que nos privó de la posibilidad de participar en el control los nombres de los candidatos ternados”.



Destaca también que se les negó la oportunidad “de examinar si postulábamos nuestros nombres al cargo”.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

