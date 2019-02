No se puede exigir a desplazados demandar reparación antes de 2 años

Al analizar el caso de un periodista víctima de desplazamiento forzado al que no le admitieron una demanda de reparación, porque ya habían pasado dos años desde que había sido desplazado, el Consejo de Estado le recordó a los jueces que en los casos de graves crímenes de guerra debe haber un tratamiento especial.

El alto tribunal analizó el caso de Hever Erazo Bolaños, quien demandó a la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional) para obtener reparación de los perjuicios sufridos por el desplazamiento forzado que padeció junto a su esposa y que los obligó a huir de su casa, en Santander de Quilichao (Cauca) y posteriormente abandonar el país.



Erazo documentó el conflicto armado interno en Colombia y junto con su esposa fundaron el periódico 'El Informativo', en donde publicaron distintos casos de corrupción y del conflicto armado. Por estas publicaciones recibieron distintas amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados al margen de la ley.



Las amenazas los obligaron a desplazarse a Popayán (Cauca), en donde reanudaron 'El Informativo', pero nuevamente fueron intimidados. Finalmente tuvieron que desplazarse a Bogotá, donde estuvieron poco por la situación económica, de allí fueron a Pasto (Nariño) pero ante las amenazas, retornaron a Bogotá.



Aún estando en la capital, las amenazas persistieron por lo que se vieron obligados a pedir refugio en Buenos Aires (Argentina) en donde permanecieron hasta 2008, año en que debieron regresar a Colombia por su situación económica.

En mayo del 2016 Erazo formuló la demanda de reparación pero en noviembre de ese año la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que el plazo para presentarla había vencido, por lo que no admitió su recurso.



El Tribunal sostuvo que el medio de control de reparación directa debe ser formulado en dos años contados a partir del 2013, por la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-254 de 2013, que decía que los desplazados debían formular sus respectivas demandas en el término de 2 años contados a partir de esa providencia.



Erazo apeló la decisión del Tribunal por lo que el asunto llegó al Consejo de Estado. El periodista señaló que no cabía el rechazo a su demanda porque el desplazamiento forzado supone un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad a partir del momento en que cesa la vulneración, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno.



Además, en 2016 Erazo y su familia aún eran desplazados, puesto que estaban en Bogotá y no en Cauca. Por último, señaló que no era procedente el rechazo porque los delitos de lesa humanidad no se encuentran sometidos al plazo extintivo de la caducidad.

Las víctimas de desplazamiento forzado se ven expuestas a una situación de indefensión que les impide el ejercicio pleno de sus derechos, incluido el de acción FACEBOOK

TWITTER

El Consejo de Estado le dio la razón y dijo que si bien la caducidad tiene un objetivo, la jurisprudencia ha matizado esto en algunas circunstancias, como en el caso de la reparación directa a víctimas de desplazamiento forzado, "quienes se ven expuestas a una situación de indefensión que les impide el ejercicio pleno de sus derechos, incluido el de acción".



El alto tribunal consideró que la salida del país en búsqueda de asilo o refugio, por sí misma, no permite entender que se han superado las condiciones de amenaza sino que eso también es desplazamiento forzado, por lo que los jueces deben valorar cada caso para poder establecer desde qué momento la víctima estaba en condiciones de accionar, y solo desde ese momento se puede iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción.



Por otro lado, la decisión, del magistrado Ramiro Pazos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, recordó que de acuerdo con los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, "la acción judicial en asuntos relacionados con crímenes de lesa humanidad no caduca y, por lo tanto, las demandas donde se reclama la reparación de perjuicios por este tipo de delitos deben ser admitidas".

La acción judicial en asuntos relacionados con crímenes de lesa humanidad no caduca FACEBOOK

TWITTER

De esta forma, consideró la Corte, cuando se trata de hechos que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad, "es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia".



Por ello, el Consejo de Estado revocó la decisión de no admitir la demanda de Erazo por caducidad y ordenó al mismo Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca dar trámite al recurso para que se resuelva sobre la admisión de la demanda, sin que pueda oponerse la caducidad del medio de control.

JUSTICIA