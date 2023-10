Consejo de Estado deja por fuera a Tulio Gómez de candidatura en el Valle

El Consejo de Estado ratificó este jueves 26 de octubre la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de negar a Tulio Gómez las pretensiones que tenía para mantener su candidatura a la gobernación del Valle del Cauca.



La decisión fue tomada por la Sección Tercera, en la que anunció la confirmación de la sentencia emitida el pasado 18 de octubre por el Tribunal.



(Puede leer: Tulio Gómez pierde round en la justicia y su candidatura en el Valle sigue en riesgo)

Con esta decisión, el empresario pierde definitivamente la posibilidad de aspirar a la gobernación en el Valle, candidatura que recibió otro golpe del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual confirmó su decisión de revocatoria del aval que en primera tuvo la ponencia del magistrado César Lorduy.



Tulio Gómez había pedido mediante una tutela al Tribunal de Cundinamarca la protección de sus derechos, demandando al CNE, el cual con ponencia del magistrado César Lorduy lo inhabilitó para participar de las elecciones del 29 de octubre de este año.



(Puede ver: CNE ratificó revocatoria de la candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle)

Facebook Twitter Linkedin

Tulio Gómez y su abogado. Foto: Archivo particular

El accionante "consideró que incurrió en violación directa de la Constitución Política al vulnerar el principio democrático y el derecho de los electores a elegir en condiciones de igualdad, desconociendo su propio precedente administrativo en un caso de circunstancias fácticas y jurídicas similares", refiriéndose al candidato Juan Daniel Oviedo.



Para el CNE, Gómez está inhabilitado porque en noviembre de 2022, en calidad de representante legal del América de Cali, suscribió contratos con la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de la ciudad para el arrendamiento de dos locales ubicados en el estadio Pascual Guerrero, de propiedad de la Universidad del Valle.



(Puede ver: Corte Constitucional tumbó la reforma estructural de la salud para La Guajira)



Y para el candidato, la Universidad del Valle, por ser un ente educativo de régimen especial, tiene la naturaleza de órgano autónomo e independiente, por lo que no pertenece a la Rama Ejecutiva y no representa un obstáculo en materia de contratación.



En el trámite ante el Tribunal, el socio del América de Cali perdió el round, pues no le concedieron su pedido, y ante la impugnación que presentó la defensa, el caso escaló al Consejo de Estado, el cual en un fallo de 35 páginas no le dio la razón al candidato.

📜 @consejodeestado niega tutela que buscaba mantener candidatura de Tulio Gómez



📌 Consulte la sentencia aquí 👇https://t.co/YgLyPbijj5 pic.twitter.com/aW0m1IO3aI — Consejo de Estado (@consejodeestado) October 26, 2023

Con ponencia de la magistrada María Adriana Marín, la Sección Tercera determinó que al principio del análisis que tuvo el CNE, en el caso de Gómez se cometieron una omisiones al abordar ciertos aspectos subjetivos, los cuales fueron trabajados al resolver el recurso de reposición.



"En esa oportunidad, no sólo se hizo un estudio reiterativo de la inhabilidad y los cargos, sino que también se integró el análisis adicional de los aspectos subjetivos y del probable desbalance en el caso particular. De manera que no existe en la actualidad una vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto, en ambos casos existe un análisis del contenido de los contratos y de sí se genera con ellos un desequilibrio", dice el fallo, con el cual se termina confirmando la decisión del Tribunal de Cundinamarca de no amparar los derechos que demandaba el candidato, ante la ausencia de pruebas.

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: