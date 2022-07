El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pretendía la nulidad de las normas que viabilizan el fracking en Colombia.



Así lo determinó la Sección Tercera de la alta corte en una sesión realizada en las últimas horas y que desestimó los cargos y pretensiones de nulidad presentadas en contra del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución No. 90341 de 2014, emitidas por el Gobierno Nacional

Con la decisión del Consejo quedan en firme el decreto y la resolución que estaban suspendidos desde finales de 2018 por decisión del alto tribunal mientras se resolvía de fondo la demanda.



La decisión se conoce en momentos en que el gobierno del presidente electo Gustavo Petro mantuvo una posición de campaña según la cual no usaría ese tipo de explotación de hidrocarburos en el país. "No habrá fracking en Colombia", escribió en las horas de la mañana Petrro en sus redes sociales antes de que se conociera la decisión.



De hecho Susana Muhamad, quien será la ministra de Ambiente del Gobierno Petro, dijo, en sus primeras declaraciones tras conocerse su asignación, que en Colombia se cierra la puerta al fracking. En entrevista con Blu Radio, Muhamad manifestó que: "Buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos acelerar una transición energética responsable pero que también sea una oportunidad productiva para el país. Además no va con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking".

La demanda

Las normas fueron demandas porque, en opinión del actor, "autorizan, avalan o permiten la técnica del fracking en el país" y que "estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal, en tanto contienen reglas que resultan insuficientes o no idóneos para evitar o mitigar estas consecuencias eventualmente dañinas". A juicio del accionante, recordó el Consejo de Estado, ello supone la violación de artículos 79 y 80 de la Constitución Política, así como del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, que impone la aplicación del principio de precaución en materia ambiental.



En su decisión la Sección Tercera aclaró que las normas demandadas corresponden a un reglamento técnico y que su función como juez de legalidad "se circunscribe a determinar, con fundamento en las razones jurídicas de la demanda, si este vulnera las normas de mayor jerarquía indicadas por el actor".



Y en ese sentido consideró que el principio de precaución no tiene, por regla general, un carácter prohibitivo y paralizante y que al contrario, es un llamado a la acción regulatoria, "de manera que no se concreta en una proscripción a las autoridades para establecer los requisitos técnicos que deben cumplir quienes adelanten determinadas actividades comerciales y que tienen una incidencia ambiental jurídicamente relevante".

