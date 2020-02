Corte revoca suspensión de licitación de TransMilenio por la 7.ª

Aunque desde mayo del 2019 se había suspendido la intervención en el parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá, incluido dentro de la licitación de TransMilenio por la 7.ª, una decisión del Consejo de Estado le da vía libre a esta adjudicación.



El alto tribunal dejó sin efectos una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había suspendido la licitación del TransMilenio en el tramo del parque Nacional, en medio de una acción popular.

Esta decisión del Consejo de Estado no es un fallo de fondo en la demanda, sino que señala que hubo fallas en la forma en que se tomó la medida cautelar, pues esta decisión la tomó un solo magistrado, y de acuerdo con la norma, debía ser adoptada por la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo, es decir, por todos los magistrados de esa subsección.



(Le puede interesar: La Séptima se queda sin TransMilenio y el Metro se amplía al norte)

"En el caso de los jueces colegiados, la competencia para decretar medidas cautelares en las acciones populares es de la Sala. En el evento en que esta decisión sea proferida por el magistrado sustanciador, la misma está afectada con un vicio que debe ser saneado", dice la decisión del Consejo de Estado.



Esta demanda fue interpuesta por Karin Kuhfeldt, Carlos Augusto Lozano y Helena Wiesner Tovar contra la adecuación al sistema de Transmilenio de la carrera 7.ª desde la calle 32 hasta la calle 70 y demás obras complementarias.



Los demandados son el Ministerio de Cultura, Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Planeación, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Departamento Administrativo del Espacio Público, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto Distrital de Recreación y Deporte e Ingetec S. A.

Los demandantes consideran que en el proyecto de TransMilenio por la 7.ª se proyectó la construcción de una estación frente del parque Nacional y que para ello es necesaria "la sustracción de más de 4.000 metros cuadrados del área histórica del parque, incluida su alameda, y la realización de intervenciones adicionales en el área remanente”. Y que esto desconoce el plan de ordenamiento territorial que exige un Plan Director para la intervención de los parques, además que no se tuvo en cuenta que el parque Nacional es considerado un bien de interés cultural de carácter nacional.



Del otro lado, el Instituto Distrital de Patrimonio afirmó que la entidad ha acompañado, de forma permanente, el proceso liderado por el IDU, y el Distrito, en ese momento bajo la administración de Enrique Peñalosa, afirmó por su parte que la medida cautelar afectaba, de forma grave, los derechos e intereses colectivos y causaba perjuicios inminentes al interés público.



(Además: Abecé de alerta de Contraloría sobre costos de los predios para TM en la 7.ª)



La Alcaldía de Enrique Peñalosa agregó que la Nueva Séptima es un proyecto de movilidad y de renovación urbana que implica una inversión de 2,4 billones de pesos que permitirá la disminución de los tiempos de desplazamientos hasta una hora por trayecto, favorecerá la movilidad incluyente, entre otras cosas; y dijo que si no se ejecuta el proyecto, se deteriorará la movilidad y se afectarán los proyectos destinados a garantizar el acceso en el norte de Bogotá.



Aún así, la alcaldesa Claudia López se refirió a la decisión del Consejo de Estado y señaló que pese a esto, el proyecto de TransMilenio por la Séptima "no va" y que este sigue suspendido por "medida cautelar del juez 23 por las evidentes fallas de planeación del proyecto".



"Con comunidad y expertos construiremos un bello corredor verde en la 7.ª", puntualizó la mandataria.

TM 7ma sigue suspendido por medida cautelar del Juez 23 por las evidentes fallas de planeación del proyecto, a pesar de lo cual atropelladamente lo sacaron a licitación.



TM 7ma no va!



Con comunidad y expertos construiremos un bello corredor verde en la 7ma. #BogotáReverdece — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 4, 2020

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET