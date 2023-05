El Consejo de Estado anuló este jueves la elección del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.



La decisión se tomó en la Sección Quinta del alto tribunal, la cual evaluó una demanda que se interpuso en contra de la elección de Rodríguez, para el periodo 2022 a 2026.



Los demandantes, entre quienes están la congresista Jennifer Pedraza, argumentaron en su recurso que en la elección hubo una serie de irregularidades, las cuales fueron analizadas y confirmadas por el Consejo de Estado.



"La Sala indicó que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación", comentó el alto tribunal.



📜Declaran la nulidad de la elección del Contralor General de la República 2022-2026.



Consejo de Estado anula elección del contralor Carlos Rodríguez. Foto: Archivo particular

En síntesis, con la Resolución 003 del 3 de agosto de 2023 de la Mesa Directiva del Congreso se dieron unos cambios relevantes a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección del contralor, cambios que fueron injustificados "y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección", dice el fallo.



Con estos hechos, para la Sección Quinta se afectaron la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además de que en el proceso no se tuvo en cuenta la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida.



Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara

Por otro lado, si bien el Congreso sustentó que actuó conforme en jurisprudencia, esta solamente permitía conformar una segunda lista de elegibles para el cargo, pero no una tercera, como ocurrió a la hora de elegir a Carlos Hernán Rodríguez.

No pueden cambiarse las reglas establecidas, sin justificación y, mucho menos, cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió. FACEBOOK

TWITTER

"Se recordó que la jurisprudencia de la Corporación ha sido clara al establecer que, conforme la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018 la convocatoria constituye la ley de este tipo de procesos, por lo que no pueden cambiarse las reglas establecidas, sin justificación y, mucho menos, cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso", dio a conocer el Consejo de Estado este jueves.



Otro de los motivos para anular su elección es que se comprobó que la sesión plenaria en la que el jefe del órgano de control fiscal resultó elegido, no fue convocada con la antelación establecida en la ley.



Con la decisión, el Consejo de Estado además ordena rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de designar contralor general de la República para lo que resta del período para el que fue elegido.



El fallo es de única instancia, por lo que al contralor general le queda la vía de presentar una aclaración, con lo que frenará la ejecución de lo decidido hasta que se resuelva. Además le queda la vía de tutela para pedir la garantía de susderechos.



Básicamente, los caminos jurídicos que le quedan a Carlos Hernán Rodríguez son los mismos que tuvo el ex presidente del Congreso, Roy Barreras, a quien ya le ratificaron la nulidad de su elección como senador.

Carlos López

Redacción Justicia

