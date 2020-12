Corte estudiará demanda contra elección del defensor Carlos Camargo

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en su Sala Electoral, admitió para estudio una demanda que busca que se anule el acto de elección del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.



Aunque el alto tribunal admitió el recurso, negó la solicitud de suspenderlo provisionalmente, por lo que Camargo puede seguir en el cargo hasta que se produzca una decisión de fondo.

En concepto de los demandantes, Camargo Assís no acreditó debidamente su experiencia de 15 años de abogado, ya que una de las certificaciones que aportó con su hoja de vida incumple las exigencias legales para su adecuada valoración.



En su análisis, la Sala Electoral, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, encontró que sí es posible tener en cuenta la certificación para determinar la experiencia que se exige para ser defensor del Pueblo, porque su contenido permite establecer las fechas de inicio y culminación del vínculo y también las funciones realizadas por Camargo Assís.

Los demandantes también argumentan que el actual defensor del Pueblo no cumple la exigencia constitucional de haber ejercido su profesión de abogado con “buen crédito”, pero la Sala no encontró por el momento pruebas suficientes para dar cuenta de dicha irregularidad, además, se pudo precisar que con la hoja de vida del demandado se allegaron los certificados de antecedentes profesionales, disciplinarios, fiscales y judiciales, que dan cuenta que carece de sanciones o condenas.



Finalmente, la Sección Quinta manifestó que los demandantes expusieron que Camargo estaría incurriendo en falta de independencia para ejercer el cargo y carece de conocimientos en materia de derechos humanos; sin embargo, a juicio del alto tribunal los reparos son ajenos a los requisitos que constitucionalmente se exigen para ser elegido defensor del Pueblo y no generan que el acto de elección deba ser suspendido de manera provisional, como se pidió en la demanda.

