Corte aclara qué pasará con curul de quienes no se posesionaron

El Consejo de Estado aseguró que las curules de los congresistas que no se posesionaron el pasado 20 de julio solo podrán ser ocupadas por un reemplazo cuando “exista una sentencia ejecutoriada que declare la pérdida de investidura”.

Esto rige para curules como la de Aída Merlano, capturada por corrupción electoral, a quien esta semana el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura en primera instancia por violar los topes de campaña. Sin embargo, esa decisión aún no está en firme. Merlano también tiene otras dos demandas para quitarle su investidura.



El caso también aplica para el líder de la Farc Iván Márquez, quien tampoco se posesionó, y cuya investidura también está demandada. Y para el exjefe guerrillero Jesús Santrich, capturado por una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, quien presentó una tutela para que se le permita asistir al Congreso.



El Consejo de Estado estudió una consulta del Ministerio del Interior para que se le informara cuál es el procedimiento que debe darse cuando un parlamentario declarado electo por el Consejo Nacional Electoral no se posesiona en los ocho días siguientes de la fecha prevista.

En esos casos, la mesa directiva de la Cámara para la que el congresista fue elegido debe demandar ante el Consejo de Estado la investidura. Es esa corporación la que, a través de su Sala de Consulta, debe determinar “si la no posesión del cargo obedece o no a un motivo de fuerza mayor, y si la privación de la libertad por orden judicial puede encuadrarse dentro de ese criterio”.



En caso de que se decrete la pérdida de investidura, “este podrá ser reemplazado por el candidato no elegido que según el orden de inscripción o votación obtenida le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”, dice la decisión.



JUSTICIA