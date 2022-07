El Congreso pedirá la revisión de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Legislativo rehacer la lista de 10 aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la República, al considerar que la actual no cumple con equidad de género.



Fuentes del Congreso señalaron, además, que fueron citados para el próximo lunes los 32 integrantes de la comisión accidental que viene adelantando el proceso de selección, para examinar los alcances de la decisión.



Anticiparon que esta es una convocatoria reglamentada por la ley y no un concurso de méritos.

La medida cautelar del tribunal se dio en el marco de una demanda presentada por Dalal Karime Dager Nieto, en contra de la Contraloría, que busca que se proteja el principio del mérito y la equidad en el proceso de elección del nuevo contralor.

Se advierte en la decisión que la comisión accidental del Congreso no tuvo en cuenta los criterios de mérito ni de equidad de género.



En el listado de elegidos hay ocho hombres y dos mujeres, es decir, el 20 por ciento, cuando debería tener al menos tres mujeres, según la Ley de Cuotas que, dijo el Tribunal, sí aplica para los procesos de elección en cargos decisivos con concursos de méritos.



Igualmente, se menciona que la institución de educación superior designada para el proceso previo incluyó a una persona que nació en junio de 1987, por lo que no cumplía el requisito de edad, los 35 años, y no podía estar en el proceso de preselección.



