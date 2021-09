Congresistas ya no podrán votar beneficios a sus financiadores sin reparos

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un apartado de una ley de 2019 que habilitaba a los congresistas a votar iniciativas legislativas que tratasen sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de sus campañas sin tener que declarar la existencia de un conflicto de interés.



La decisión se tomó con votación 8-0 y con ponencia de la magistrada Cristina Pardo. No estuvo presente en la Sala el magistrado José Fernando Reyes.



(Le puede interesar: Demandan aparte del reglamento del Congreso sobre conflicto de interés)

Se trata del literal e del artículo primero de la Ley 2003 de 2019, con la cual se reformó el reglamento del Congreso en relación con el conflicto de interés.



Dicha norma, ahora declarada inexequible, decía: "Cuando el congresista participe, discuta o vote proyectos de ley o acto legislativo sobre sectores económicos de financiadores de su campaña, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista, solo debe informarlo".



(Le puede interesar: Magistrado reintegrado al caso de Luis Alfredo Ramos se declara impedido)



Ese apartado fue demandado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, quienes aseguraron que esa disposición vulneraba el principio democrático y era contraria a los fines esenciales del Estado, al permitir que los intereses de sectores económicos interfieran en el debate legislativo.



La demanda decía que este aval impedía que la ciudadanía ejerciera un control político efectivo sobre los legisladores, en tanto tienen derecho a que sus representantes "respondan a los intereses generales y no a los de sectores económicos, y a mantener sobre ellos un debido control".



(Le puede interesar: Procuraduría pide mejorar cuota de género en el nuevo Código Electoral)

Además, el recurso señalaba que ese aval desconocía el régimen constitucional de los servidores públicos, los principios que orientan la función pública y el principio de representación política, al permitir que los congresistas "no estén al servicio de la comunidad y del Estado, ni propendan por los principios de la justicia y bien común y no respeten los principios de igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad que rigen la función pública".



"Al disminuir el régimen del conflicto de intereses, la norma acusada impide que los congresistas cumplan con sus funciones de representantes políticos del pueblo", le dijo el Cajar a la Corte.



(Le puede interesar: Admiten demanda contra elección de magistrada de la Corte Suprema)



En el proceso, el alto tribunal recibió múltiples conceptos de universidades y organizaciones sociales alertando sobre las posibles consecuencias de esa norma en debates de interés nacional.



“El hecho de que se excluya dentro del régimen de conflicto de interés la participación, discusión y voto de los congresistas en proyectos de ley o actos legislativos que versen sobre quienes fueron financiadores de su campaña, permite que estos intereses particulares puedan transformar el andamiaje constitucional del Estado, por medio de la entrada de finalidades ajenas al bien común, y hacer más expedito el trámite sin la oportunidad de dar discusiones de interés público”, señaló Dejusticia.



(Le puede interesar: Respuesta de la Policía en el paro vulneró derechos de manifestantes: Corte)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Procuraduría pide mejorar cuota de género en el nuevo Código Electoral



-Tensión entre Gobierno y ex-Farc por viviendas para reincorporados



-Los hallazgos en contrato de $25.000 millones de fondo adscrito al Mintic