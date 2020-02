Congresistas piden a Corte participar en demanda sobre curules de paz

En el Consejo de Estado se desarrolló este miércoles una audiencia en la que se debía evaluar si se reviven las 16 curules que debían ir para las víctimas, y que fueron archivadas por el Congreso en el 2017.

La audiencia se convocó para que el presidente del Senado Lidio Arturo García Turbay presentara ante esa corporación, si así lo deseaba, la oferta para que se revocara la decisión con la que el Congreso había archivado las curules de paz.



El Consejo de Estado citó a García porque en el trámite de una demanda que busca revivir las curules de paz, el abogado Luis Augusto Cuencia Polanía, quien representa al Congreso por un poder conferido por García, había presentado una intervención en la que aseguraba que "la Presidencia del Senado de la República está considerando la posibilidad de ofrecer la revocatoria del acto como fórmula de solución", con el fin de que se tumbe la decisión que había archivado las curules.



Aunque el Consejo de Estado convocó a García para que presentara esa oferta que revocara el archivo de las curules de paz, esto se enredó ya que el Comité de Conciliación del Congreso no le dio esa autorización.



En cualquier caso, la diligencia en el Consejo de Estado se relizó. Allí participó el exministro Guillermo Rivera Flórez, quien demandó el acto administrativo con el que el Congreso archivó el proyecto de reforma constitucional que creaba las curules.



En la audiencia no se alcanzó a debatir si se reviven o no las curules, pues se presentaron varias personas que piden ser escuchadas en el proceso.



Una de ellas es la senadora María Fernanda Cabal quien, a través de su abogado Holman Ibáñez Parra, interpuso un recurso de súplica, pidiendo ser interviniente en el proceso.



El abogado de Cabal aseguró que aunque la norma establece un tiempo para constituirse como tercero interviniente, debe tenerse en cuenta que este proceso no es menor, pues aquí no se están debatiendo asuntos normales de la esfera contenciosa administrativas. "Se están debatiendo los intereses superiores de la Nación, en cuanto a si se reconocen o no esas 16 curules que estableció el acuerdo de paz", dijo.

También intervino el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui Pastrana, quien presentó un recurso de súplica para que se le permitiera participar. Dijo que este hecho no debería estar siendo debatido en el Consejo de Estado. "Esta audiencia ni siquiera se tenía que llevar a cabo porque esto es un hecho cumplido, tuvo un trámite formal y reglado en el Congreso, y ustedes han considerado una reapertura que no tiene justificación, y mucho menos si no se va a escuchar a las partes afectadas por esta decisión", dijo Uscátegui.



El representante Uscátegui dijo que actúa como parte de una corporación pública que se opone a que se anule el acto administrativo que archivó las curules de las víctimas.

"Estoy de acuerdo con el acto administrativo con el que se hundió la conciliación de las 16 curules de paz, y quisiera dar argumentos a esta Corporación de por qué ese acto administrativo no se puede reactivar o revivir". La Mesa Nacional de Víctimas también pidió que la dejen participar en el proceso, así como la Corporación Rosa Blanca.

'Ya no hay tiempo para que nuevas personas se acrediten en el proceso': demandante

El exministro del Interior Guillermo Rivera Flórez aseguró que, procesalmente hablando, ya no existe el tiempo para que se puedan acreditar nuevos participantes en el proceso, pues ese tiempo ya expiró.



Esas acreditaciones como intervinientes en el proceso, dijo Rivera, no tienen otro interés que ser "una maniobra dilatoria para este medio de control".



También intervino Benjamín Bernal Arévalo, en representación del Congreso, quien dijo que la intervención del abogado de María Fernanda Cabal "resulta extemporánea, así como la de los otros dos recurrentes".



Por su parte, la representante de la Procuraduría aseguró que ya es tarde para que congresistas o cualquier otra institución intente certificarse como interviniente en este proceso.



"Antes de iniciar la primera audiencia, el juez debe tener en cuenta los argumentos de las partes para poder fijar el litigio. La fijación del litigio se hizo en la audiencia inicial que se realizó en noviembre del año pasado. Admitir ahora la coadyuvancia en un trámite de una audiencia que es sui generis, implicaría nada más y nada menos abrir una controversia que ya en el principio quedó fijada", dijo la delegada de la Procuraduría, afirmando que las personas que ahora pretenden intervenir, desconocen el trámite del proceso.



Además, dijo la representante del Ministerio Público, el Congreso ya está representado por un abogado del Senado y por la Agencia de Defensa de la Nación.



