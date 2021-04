Corte confirma condena contra jueza que favoreció a Liliana Pardo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 16 meses de prisión impuesta a la juez Teresita Barrera por el delito de fraude a resolución judicial. La condena se dio por una serie de decisiones que tomó, en las que terminó beneficiando de manera irregular a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona, inmersa en el escándalo del “Carrusel de la Contratación” en Bogotá.



Pardo fue capturada y cobijada por una medida preventiva de detención, pero el 5 de septiembre de 2014, la jueza Barrera declaró ilegal esa decisión y ordenó su libertad. Ante esto, la Fiscalía buscó una tutela con la que consiguió revivir la imputación en su contra.



Luego, en febrero de 2015, la Corte Suprema le ordenó a Barrera que resolviera de fondo una nueva petición de la defensa de Pardo sobre la medida de aseguramiento, pero la jueza no lo hizo aferrándose a su primera decisión sobre este caso. Barrera fue condenada en primera instancia el 16 de julio de 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito fraude a resolución judicial y la absolvió del delito de prevaricato por acción.



En segunda instancia, la Corte mantuvo esa decisión al estimar que la juez Barrera “insistió en imponer su pensamiento sobre la orden judicial superior, sobre la base de que su lectura era más acabada y justiciera, aun cuando se le había indicado con suficiente claridad que la lectura abstracta de los principios no puede servir de fundamento para desconocer los textos legales que precisamente los realizan”.



“Los antecedentes de la conducta, constituidos por decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, incluidas las sanciones por desacato, no dejan duda de que la juez, con una vasta experiencia judicial, sabía perfectamente que debía atender la orden. La reivindicación de los principios constitucionales de los que hizo gala, le permitían comprender que la estructura de justicia del Estado encuentra en la actuación de los jueces y en sus fallos la fuente de legitimidad de la democracia”, dijo la Corte.

