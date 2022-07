La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó la petición de la defensa del senador Mario Castaño para que el congresista quede en libertad.



El congresista es señalado de ser el presunto líder de una red criminal que manipuló contratos a cambio de beneficios económicos. Por el caso ya hay otras 13 personas detenidas

El legislador es investigado por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, estafa agravada y concusión.



En el expediente está la declaración de Nova Lorena Cañón Reyes, capturada por los mismos hechos, quien reconoció que adelantó gestiones en el Ministerio del Interior para viabilizar proyectos a cambio de un pago de cien millones de pesos y que esto lo hizo por ofrecimiento del senador Castaño.

Facebook Twitter Linkedin

Nova Lorena Cañón Reyes . Foto: Linkedin.

El congresista sostiene que efectivamente entregó dinero a Cañón Reyes pero que se trató de un préstamo.



Además en el proceso se hace referencia a una reunión en marzo de este año en un hotel del norte de Bogotá a la que asistió Cañón, el senador Castaño, el alcalde Medardo Ortega y la contratista Ruth Echavarría. La defensa de Castaño dice que su cliente era solo un espectador del encuentro lo que ajuicio de la Sala no es una explicación válida.



De hecho Cañón en su declaración reconoce que el senador Castaño la contrató para impulsar proyectos del plan 'sacudete' y que de allí saldrían las utilidades para recuperar el dinero invertido inicialmente, que no era un préstamo como lo señala la defensa.





"En ese momento el senador me habla de la escuela taller de Salamina Caldas, me dice que si conozco al Viceministro de Hacienda Londoño, le digo que no y él me envía a mi celular el número personal del Viceministro Londoño. Ese día el senador Castaño nos dice a Nubia a Pablo Gómez y a mí, que viabilicemos los recursos de hacienda 2 mil millones a Cultura, porque allá reporta hay un proyecto de Salamina Caldas de una Escuela Taller, y por esa gestión nos pagaba 15 puntos, es decir, 300 millones de pesos", dijo Cañón quien podría recibir beneficios penales por su colaboración.



Y luego añadió: "el senador Castaño nos dio a Pablo y a mí, en su apartamento ubicado en el Norte de la Ciudad de Bogotá, en la circunvalar con 57 0 61, la suma de 50 millones de pesos. El dinero no[s] lo entregó Juan Carlos Martínes en el apartamento del senador, y esa entrega de dinero se dio porque Pablo Gómez llamó a Mario y le dijo que nos diera un anticipo porque no teníamos plata para empezar a trabajar en el tema de Mincultura, es decir, porque no teníamos plata para arrancar las gestiones. Entonces, Pablo me llamó antes de ir al apartamento de Mario Castaño y me dice que había hablado con Mario y que Mario nos iba a dar 50 millones de pesos. Entonces fuimos al apartamento, ahí conocí a Juan Carlos Martínez, nos entregó el dinero en un sobre de manila… nos dijeron con Juan Carlos Martínez que era un plante para comenzar a trabajar, eso fue como en el mes de noviembre de 2020… Después en diciembre de 2020, Mario Castaño me llama y me dice que me van a colocar 40 millones de pesos a la cuenta… El 23 de diciembre de 2020 me trasladaron los 40 millones de pesos… Como en marzo de 2021 nos dan 10 millones de pesos".



La testigo igualmente dio cuenta del momento en que reciben el dinero del contrato y de la devolución del dinero inicial para conseguir su adjudicación.



"Más o menos primera semana de abril de 2021… Pablo llama a James Peña (…) y James le confirma que ya está el desembolso de los 2 mil millones de pesos, entonces tenemos una llamada por WhatsApp los tres, Pablo Gómez, James Peña y yo, ahí lo que se hace, es organizar cómo James nos va a entregar los 300 millones de pesos, aclaro que de esos 300 millones, 100 eran del senador que había prestado… Pablo me dijo, mira Lore, acá está el paquete que entregó James con los 300 millones, yo ya saqué lo mío que fueron 70 millones y te quedan a ti, 230 millones. Me entregó el dinero en una bolsa negra… Me dijo entonces Pablo, ten en cuenta que hay que devolverle a Mario 100 millones, pero chillémosle y devolvámosle 50 millones y que nos deje 50 millones para trabajar los Sacúdete – Ahí se refería a los sacúdetes de Armero y Villamaría… yo le dije que le tenía los 100 millones de pesos, que si se los consignaba o si se los llevaba a la Casa, que qué hacía, él me dijo, mija, téngalos ahí por el momento, voy a pedirles solo 50 millones y les dejo", dijo la testigo./



En su recurso la defensa de Castaño señala que Lorena Cañón Reyes, en sus gestiones ante el Ministerio del Interior, usaba el nombre de la madre del presidente de la República, pero para la Sala estos señalamientos no se han demostrado.



Otro testigo Santiago Castaño Morales dio cuenta de las relaciones de Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien está prófugo de la justicia, con el senador Castaño y de las instrucciones que daba el llamado 'hombre del maletín' para interferir en la aprobación de contratos por los que se cobraban coimas.



La Sala dio crédito a las declaraciones de los testigos y rechazó la petición de la defensa del senador quien seguirá privado de la libertad.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com