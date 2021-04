Por corrupción en contratos, condenan a exgobernador (e) de Córdoba 

Por irregularidades en contratación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 6 meses de prisión a Ariel Isaías Arteaga Díaz, quien ejerció en 25 oportunidades como gobernador encargado de Córdoba.



La Corte lo condenó por siete delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, 15 de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 38 de falsedad ideológica en documento público y 24 de falsedad material en documento público agravadas. Y le impuso una multa de $6.677 millones y lo condenó a pagar otros $43.346 millones al departamento por daños y perjuicios.



En este proceso se cuestionaron 15 convenios de obra firmados en 2007 sin proceso de licitación o concurso público, sin acreditación de las calidades del contratista, sin planeación ni estudios previos o publicación de pliegos de condiciones, entre otras irregularidades.



Entre los convenios cuestionados hay uno por $8.370 millones firmado con la Asociación de Municipios de San Jorge para proyectos de inversión, así como una adición al mismo por $4.000 millones. Según el expediente, “descontando el porcentaje de las obras realmente ejecutadas, en razón del convenio principal el contratista se benefició en forma ilegal de $ 7.681.028.695, en tanto que con el Adicional 1 lo hizo por $ 3.614.299.0342.

Con dicha Asociación se firmó otro más por “valor de $227.755.953, suma ésta de la que en su totalidad dispuso en forma indebida el contratista” y otro en noviembre de 2007 por $1.564 millones para “la ampliación y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado, construcción y adecuación de 7 aulas y una batería sanitaria, para lo cual, en forma indebida, el gobernador dispuso que el contratista se hiciera a $529.418.340”.



Igualmente, se cuestionaron contratos para suministro de textos escolares, textos para formación docente, textos de psicología, para la compra de kits escolares, entre otros. La Corte encontró que en varios casos los contratos no se ejecutaron y que como gobernador encargado, Arteaga Díaz firmó algunos sin verificar sus requisitos y sin consultar condiciones y precios del mercado.



Además, la Corte encontró que el gobernador encargado realizó “fraccionamiento del objeto contractual, lo cual, además de las irregularidades ya detalladas, estructura un motivo adicional de ilegalidad en el proceso contractual, pues es claro que se buscaba, y se logró, eludir formas más transparentes de contratación como la licitación o el concurso público”.



“El análisis realizado muestra que, en verdad, hubo connivencia entre el ex gobernador encargado y los servidores que fingieron los trámites para dar apariencia de legalidad a un proceso contractual espurio, resultando necesario el aporte de Arteaga Díaz, quien, en aras de beneficiar a los mentirosos contratistas, obvió su deber de verificar que se cumplieran los requisitos de ley", dijo la Corte.



Según el alto tribunal, así lo hizo Arteaga Díaz "cuando, por vía de ejemplo, suscribió de manera simultánea muchos contratos por un mismo objeto, varios de ellos a una misma persona, lo que ponía en evidencia que se infringía la ley para beneficiar a esos terceros y para habilitarles el pago respectivo”.



La Sala de Primera Instancia señaló que Arteaga Díaz tenía el deber, como ordenador del gasto, “de exigir documentos que certificaran la entrega de los textos y el cumplimiento de los contratistas, a sabiendas de que los bienes no se entregaban, de tal manera que, de necesidad, admitió la adulteración de la verdad, de aparentar documentalmente la satisfacción de los contratos, de donde se colige acertada la imputación de las falsedades a título de coautoría”.



