Condenan al exgobernador de Chocó Roger Mosquera a 15 años de prisión

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador (e) del Chocó Roger Pastor Mosquera Lozano a 15 años y 5 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.



Mosquera fue gobernador encargado del departamento entre el 5 de diciembre de 2007 y el 3 de enero del 2008 y en este momento se encuentra en libertad.



En ese periodo, según la Corte, Mosquera actuó de forma irregular dentro de dos procesos ejecutivos número 12686 y 13462-que se estaban tramitando en dos juzgados del Circuito de Quibdó por demandas laborales que habían presentado extrabajadores de la Asamblea Departamental.



Mosquera Lozano suscribió dos acuerdos con los apoderados de los extrabajadores para pagar obligaciones laborales que ya habían sido canceladas, otras que no fueron causadas o no eran exigibles judicialmente, sin el debido trámite ante el Comité de Conciliación y consultar a la oficina jurídica del departamento.



Según la Corte Suprema, con esos acuerdos y transacciones que no tenía permitido realizar, Mosquera comprometió a la entidad territorial a pagar $1.480.000.000 y 3.375.000.000. Se trata, dijo la Corte, de recursos públicos que la gobernación realmente no endeudaba.



“Más allá de la lesividad intrínseca predicable de cada uno de los delitos atribuidos al procesado, apreciada en su conjunto la conducta reprochada, se advierte de inusitada gravedad, no solo en razón de la afectación por igual de diversos bienes jurídicos tutelados –fe pública y administración pública-, sino por la repercusión social del comportamiento”, dijo la Sala.

“Que el procesado hubiera optado por favorecer a un grupo de extrabajadores de la Asamblea Departamental, suscribiendo dos acuerdos en los que se transaron las Litis que pretendían el reconocimiento de cesantías y sanciones por mota de manera arbitraria, permitiendo el camino ilegal, demuestra el desapego total a los principios de moralidad, transparencia, eficacia e imparcialidad que estaba compelido a cumplir en el ejercicio de la función pública que detentaba”, agregó la Corte.



La Sala Especial de Primera Instancia dijo que Mosquera puso el ejercicio de la función pública a favor de intereses particulares “sin el menor asomo de recato frente al público despliegue de ilegalidad que en sí mismo ese acto representaba, circunstancias indicativas de la poca estima que la dignidad por el ejercido le representaba”.



En ese sentido, la Corte, además, condenó a Mosquera a pagar la Tesorería de la Gobernación la suma de $4.129 millones de pesos y a pagar $8.931 millones de pesos adicionales por perjuicios derivados de su conducta. Y señaló que, de quedar en firme la sentencia, se deberá expedir orden de captura en su contra.



El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen las posibles conductas delictivas y faltas disciplinarias en las que pudieron incurrir los abogados de los extrabajadores demandantes por haber suscrito los acuerdos cuestionados.



Igualmente, contra un juez del caso que tenía cercanía con uno de los abogados del proceso, y contra los extrabajadores públicos de la Asamblea Departamental del Chocó que recibieron los dineros producto de esos procesos judiciales y, a la fecha, no los han reintegrado.

