Condenan al Estado por caso de puente peatonal que se cayó en Bogotá

A comienzos de 2015, y cuando se realizaban las últimas pruebas para poner la estructura en funcionamiento, un puente peatonal en el norte de Bogotá colapsó ocasionándoles heridas a siete personas.



Más de seis años después, el Consejo de Estado condenó a la nación por las heridas que sufrió Sócrates González Castro, quien se encontraba sobre el puente, ubicado en la carrera 11 con calle 103.



Ese día se acudió a un grupo de militares que fueron ubicados sobre el puente para pasar la prueba de carga.



El puente unía dos sedes militares que están ubicadas en esa zona de Bogotá.



El Consejo de Estado consideró que se demostró la configuración de la falla en el servicio por la omisión en la adopción de medidas de seguridad y permisos necesarios para la prueba de cargas dinámicas y estructurales del puente.



Y cuestionó que de forma imprudente se realizó la prueba con personal militar ubicado sobre la estructura.



"Se observa que dicha prueba no contó con los permisos correspondientes de la autoridad Distrital, no estando avalado por la firma auditora, que manifestó que no se presentó la información ni las medidas de seguridad adoptadas para realizar las pruebas correspondientes", se lee en la decisión.



Incluso, señaló que hubo una falla del servicio "toda vez que se acreditó una conducta ilícita por parte del Ejército Nacional, que creó un riesgo injustificado para los participantes en la prueba de carga prueba dinámica del 1º de febrero de 2015 en el puente de la Carrera 11 con Calle 103, siendo imputable de esta forma el daño causado por la omisión en la adopción de medidas de seguridad para la verificación de estabilidad de la estructura".



La Nación, a través del Ministerio de Defensa, tendrá que pagar la indemnización al contratista y a varios miembros de su familia por el daño causado.



