Condenan a Otto Bula a 5 años de cárcel y multa de $ 6.600 millones

Este lunes, el juez 15 de conocimiento de Bogotá avaló el precauerdo hecho por la Fiscalía y el exsenador Otto Bula por el escándalo de Odebrecht, por lo que Bula deberá pagar 5.5 años de cárcel y una multa de 6.600 millones de pesos.



Bula, quien fue procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer, también tendrá que ofrecer "una reparación simbólica en medios comunicación, por la afectación a la ANI".



En el momento de aceptar el preacuerdo, y condenar al exsenador, el juez señaló que la "pena es bajita" y "no es la deseable" pero que se cumplió con lo establecido en la ley, específicamente en el Código Penal.

El 50 % del reintegro que el exsenador deberá hacer saldrá de una casa-quinta avaluada en 5.000 millones de pesos, recibida por 3.300 millones, y el 50 % restante será asegurado en dos pagarés de 1.650 millones de pesos cada uno, diferidos a 36 meses. Para respaldar la cancelación de los pagos, Bula entregará además en fiducia un predio avaluado en 8.000 millones de pesos.



Para la Procuraduría, la dosificación de la pena no corresponde a la gravedad de los delitos que cometió, aunque dijo que está acreditado el reintegro del 50 % inicial y el 50 % restante está asegurado.



No obstante, la Fiscalía argumentó que Bula "ha sido quien ha abierto las puertas a saber lo que ha pasado en el entramado de corrupción denominado como el caso de Odebrecht".



El ente investigador dijo que las declaraciones de Bula "fueron claves tanto en el avance de la investigación en su caso concreto, como en la judicialización de otros involucrados”.



En la audiencia, Otto Bula dijo: "El mensaje a la sociedad puede ser muy claro, estoy arrepentido, he perdido perdón, a parte de pedir perdón, tengo un compromiso con mi familia, con usted, con usted su señoría, de no repetición".



El aval al preacuerdo negociado se había demorado porque faltaría la entrega del certificado de libertad de la casa-quinta que Bula entregaría al Estado cómo parte de su reparación, situación que fue superada en la diligencia de este lunes.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET