Condenan a la nación por muerte de agente en explosión de arsenal incautado

El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del patrullero Fausto Alexánder Abril Gómez, quien se desempeñaba como receptor de denuncias y quejas en el comando del Departamento de Policía del Cesar, en Valledupar, que fue producto de la activación de diversos explosivos que estaban en el lugar y que habían sido incautados.



El hecho ocurrió el 4 de mayo de 2009. Los investigadores determinaron que al lado del lugar donde se recibían denuncias –en donde trabajaba el uniformado– se almacenaban explosivos incautados en diversos operativos y que, para el momento de la explosión, el material estaba siendo manipulado por personal de la institución, siendo ellos quienes ocasionaron el hecho.

La familia demandó a la nación, representada en la Policía Nacional, por falla en el servicio. La Institución, en su defensa, confirmó que así sucedieron los hechos pero consideró que la explosión fue producto de un caso fortuito y no por negligencia y destacó que por ello le reconoció a la esposa y al hijo de la víctima una pensión de sobrevivientes.



El 15 de noviembre de 2012 el Tribunal Administrativo del Cesar concedió parcialmente la demanda al estimar que no había prueba directa que indicara el lugar y la cantidad exacta de explosivos, pero que sí se sabía que había más de tres kilos de pólvora lo cual era suficiente para ocasionar los daños.



El Tribunal consideró que la Policía fue negligente porque no impidió que personal no autorizado pudiese colocar cualquier artefacto explosivo en las instalaciones, entre otros, y por eso reconoció una indemnización a los familiares de la víctima.



La familia y la Policía apelaron y el caso llegó al Consejo de Estado. En fallo conocido por EL TIEMPO, el alto tribunal confirmó la condena a la nación por el hecho al indicar que este sí es imputable a la Policía.

“El perjuicio reclamado por los familiares de la víctima directa es imputable al Estado, porque el daño causado por la ubicación de explosivos cerca al lugar donde el patrullero desarrollaba funciones administrativas generó un riesgo que no corresponde a aquellos que los miembros de la fuerza pública asumen teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones”, dice el fallo.



La decisión señala que la Policía “expuso a la víctima a un riesgo diferente al que debía asumir en razón de sus funciones y mayor al que soportaban los demás agentes de la institución, pues el depósito de explosivos donde ocurrió la explosión estaba ubicado al frente de la oficina donde él laboraba”.



Además, destaca que se presentaron contradicciones entre informes oficiales y que hubo una “manipulación de la escena de los hechos (que) permiten inferir que existieron causas imputables a la entidad que generaron la explosión, sin que los demandantes pudieran acreditar técnicamente lo ocurrido debido a la aludida manipulación”.



“En relación con el caso fortuito o fuerza mayor alegado por la Policía porque la explosión ocurrió por factores precipitantes externos como el calor, se advierte que esa no es una circunstancia ajena a su actividad que la exonere de responsabilidad, pues lo que la determina es precisamente la creación de este riesgo”, agregó el Consejo de Estado.



Javier Villegas Posada, abogado de la familia destacó el fallo en atención a que el almacenamiento y manipulación del artefacto explosivo dentro del Comando de Policía fue lo que provocó la muerte del uniformado.

