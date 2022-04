El calvario para Sandra Yanet de Jesús Jiménez Molina comenzó el 24 de marzo de 2010, cuando estando ella lejos de su casa en Medellín, mientras hacía unas vueltas, una llamada hizo que la policía fuera a su hogar y se llevara a sus otros cuatro hijos menores de edad, que estaban bajo el cuidado de una señora, así como a una adolescente amiga que vivía allí.



Los menores fueron llevados hacia hogares de paso por un supuesto caso de abandono que no se comprobó y que terminó en una tragedia por la cual la Nación acaba de ser condenada.



Luego de pasar la primera noche en diferentes hogares y tras recibir las primeras atenciones, los niños, de 4, 7, 10, 14 y 16 años, terminaron todos en lugares separados el día 26, mientras que su mamá los buscaba angustiosamente por toda la ciudad e intentaba aclarar que no los abandonó ni los había dejado solos hace 15 días, como se llegó a decir a la Policía, sino que se había ido unas horas antes a hacer un trámite.



Ese día 26 de marzo, a las 7:30 de la mañana, Jiménez fue a reclamar a sus hijos al ICBF, donde fue recibida por un psicólogo que no la atendió porque la trabajadora social no estaba, lo cual era necesario porque se estaba alegando que, incluso, los niños no estaban yendo al colegio hace dos semanas, ante lo cual la mujer entregó el teléfono del colegio que permitía comprobar que eso no era cierto.



En medio de llamadas y trámites, el niño de 7 años, que estaba en la Fundación Hogares Claret Hogar La Alegría y bajo la protección y supervisión de esa entidad y del ICBF, murió luego de caerse a la piscina del lugar.



Por estos hechos, el Tribunal Administrativo del Quindío (en función de descongestión al Tribunal Administrativo de Antioquia) condenó a la nación, representada en esas entidades, por el deceso del menor que se produjo por ahogamiento, luego de que caminó solo por las instalaciones del lugar y se cayó en la piscina, que no tenía un encerramiento necesario.



La decisión de 96 páginas, en poder de EL TIEMPO, confirmó la decisión de primera instancia dictada en abril de 2018 por el Juzgado Cuarenta Administrativo de Bogotá, que hace un fuerte llamado de atención al ICBF porque en su defensa en el proceso judicial intentó endilgar toda la responsabilidad de lo sucedido al hogar, que tiene licencia de funcionamiento de esa entidad desde 2008 en la modalidad de internado para atender niños, niñas y adolescentes en situación de calle.



“Se encuentra probado que para el 26 de marzo de 2010 la piscina del Hogar La Alegría no cumplía con lo exigido por la Ley 1209 de 2008 y aun así, por disposición del defensor de familia, el niño (...) fue trasladado a la institución, donde, en un claro descuido del personal y tan solo unas horas después de su llegada, se dirigió solo a la piscina y cayó a la misma, situación de la que se percataron cuando ya las maniobras de reanimación fueron infructuosas y falleció”, dice el fallo.



La decisión señala que está probado que no se hicieron visitas al lugar porque la piscina no estaba registrada en la base de datos de establecimientos, hechos que son reprochables a la Fundación Hogares Claret y al ICBF, que autorizó su funcionamiento.



“Llama la atención de la Sala que el ICBF desconozca el propósito que legalmente le ha sido encomendado para velar por la prevención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así como la obligación de brindar atención especial a aquellos en condiciones de amenaza o vulneración de derechos y su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), para liberarse de su responsabilidad”, dice la decisión.

El fallo agrega que aunque el municipio de Medellín hace parte del SNBF, “su actuar no es autónomo dentro del mismo, en tanto es el ICBF quien fija las pautas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar su restablecimiento, y en todo caso, en el presente asunto no se advierte que el ente territorial haya desplegado una actuación distinta a la de brindar protección al niño (...) en el momento que así se requirió, dándole albergue en un hogar de paso el 24 de marzo de 2010, sin que se evidencie que dicha medida haya incidido de manera alguna en el daño demandado”.



En este drama, además, una de las hijas de Sandra intentó suicidarse “ante la depresión que le causó regresar a su hogar y encontrarse con la ausencia de su hermano”.



El abogado Javier Villegas Posada, que acompañó a la familia en el proceso judicial, señaló que “la negligencia gravísima de los funcionarios del ICBF y la Fundación Claret ocasionó la muerte del menor y, aun así, su conducta goza de la más vergonzosa impunidad”.



“Esta condena de reparación de perjuicios morales a la familia determina claramente la responsabilidad de las entidades demandadas, pero persiste la ausencia de castigo para quienes propiciaron este lamentable hecho”, dijo Villegas a este diario.



