Condenan a la Nación por 'falso positivo' en N. de Santander en 2008

El 4 de julio de 2008 Albeiro Ballena Velásquez salió de su casa en Aguachica, Cesar, y nunca regresó. Su familia encontró su cadáver en la morgue de Ocaña, Norte de Santander, tres días después, reportado falsamente como integrante del Eln dado de baja en un enfrentamiento con tropas de la unidad de contraguerrilla Esparta de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional ocurrido en el municipio de El Carmen de ese departamento.



Por este hecho, el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación al acreditar que el enfrentamiento armado no existió y que la víctima, que fue soldado del Ejército, no era un delincuente como lo aseguró el Ejército.



La decisión judicial conocida por EL TIEMPO asegura que no hay evidencia alguna de la existencia del combate que alegó el Ejército, que supuestamente ocurrió en el municipio de El Carmen, lugar que la víctima no frecuentaba y con el cual no tenía ningún arraigo.



La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Alberto Montaña, declaró la responsabilidad de la Nación, representada en el Ejército Nacional, por "falla en el servicio porque sus hombres ejecutaron extrajudicialmente a un civil, y luego lo presentaron como una baja en combate aun sin prueba de combate alguno".



Lo anterior porque si bien la Compañía Esparta dijo que la víctima portaba una pistola y una granada y que las tropas solo respondieron a un ataque, los testimonios recopilados fueron contradictorios. Incluso, dijo que dos militares abiertamente mintieron a la justicia.



"El comandante de la Unidad Esparta 1, Bernardo Torres Correa, es quien incurre en la mayor contradicción porque, en el momento en que reporta el combate queda registrado que al presunto miliciano se le encontró una pistola, un radio scanner y una granada de mano; posteriormente, cuando presenta los informes a la Brigada Móvil No. 15, a ese material le añade minas antipersonales y, finalmente, en la diligencia de versión libre aumenta ese material con un proveedor, munición calibre 9mm y precisa que son 3 las minas antipersonales", dice el fallo.



El informe de necropsia detalla siete lesiones por arma de fuego y, dice el alto tribunal, "llama la atención que, absolutamente todas, las trayectorias de los proyectiles fueron postero-anteriores en el plano coronal, lo que es incompatible con las lesiones que se causan durante un enfrentamiento".



"En conjunto con las demás pruebas recaudadas, éstas indican que no hubo combate. Indican, más bien, que el joven Albeiro Ballena fue víctima de una ejecución extrajudicial", señala el fallo.



Igualmente, el alto tribunal desestimó los argumentos del Ejército que indicaban que la víctima era parte de un grupo ilegal. Al contrario, indicó que Albeiro Ballena Velásquez no se encontraba desarrollando una actividad delictiva y que no accionó arma alguna en contra de las fuerzas institucionales.



"Albeiro Ballena Velásquez vivía en el municipio de Aguachica con sus padres y hermanos, que había sido soldado profesional, que se trataba de una persona amable con sus vecinos y no tenía vínculos con personas armadas . Se acreditó también que la víctima no registraba anotaciones, antecedentes, órdenes de captura ni registros por parte de la Policía Nacional , el DAS ni la Fiscalía , que hasta el día de su muerte estuvo en su casa paterna y que, tan solo unas horas después de haber sido visto por última vez en ese municipio por sus familiares, apareció muerto y fue presentado como baja en combate por los miembros del Ejército Nacional", agrega la decisión.



El Consejo de Estado envió copia del expediente a la Justicia Especial para la Paz y a la Comisión de la verdad para lo que sea procedente según sus competencias "por tratarse de una grave violación de derechos humanos".

