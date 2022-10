El 20 de octubre de 2006 integrantes del Ejército Nacional realizaron un operativo para capturar a los supuestos secuestradores de una persona que había sido transportada en un campero desde Briceño hasta Yarumal en Antioquia.



Las tropas hicieron un puesto de control, vieron un carro similar y dispararon. Dentro del carro no iban secuestradores y víctima sino Luz Mery Quintana, una religiosa, un menor de edad y el conductor Sergio Rojas quien cayó asesinado en el hecho.



En el informe oficial, el Ejército dijo que los uniformados habían hecho una señal de pare al vehículo que este no atendió y que, por eso, dispararon. Los sobrevivientes dijeron que esto nunca sucedió y que les dispararon de manera injustificada, innecesaria e imprudente contra ellos sin mediar palabra.



Por los hechos, el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación. En decisión conocida por EL TIEMPO, el alto tribunal reprochó la actuación del Ejército por no haber instalado un puesto de control que señalara claramente que era un retén oficial, ya que los testigos indicaron que era una especie de “dispositivo improvisado” y que no había nada en la vía que señalara que era un retén.



Además, cuestionó que las tropas interceptaron el vehículo solo porque era parecido al que transportaba a la persona secuestrada, pero sin tener en cuenta que el reportado era verde y de las personas que iban pasado y no tenían nada que ver con el secuestro, era amarillo.



“Y, en tercer lugar, hicieron uso de la fuerza injustificadamente y desproporcionalmente. No está probado que los militares se identificaran e hicieran señal de pare, por lo que es claro que actuaron injustificadamente al disparar sin razón y sin previo aviso a los particulares que iban en el vehículo”, dice la decisión.



“Con todo, en caso de que hubieran cumplido con el protocolo y hubieran advertido a la víctima, la reacción fue desproporcionada, pues, tal como se advierte a partir de las declaraciones de los militares, todos dispararon varias veces y sin ninguna precaución de preservar la vida de las personas. En este caso hubiese bastado con que los soldados dispararan a las llantas del vehículo con el fin de que este se detuviera”, agrega el fallo.



Según el Consejo de Estado, el Ejército es responsable administrativamente por el crimen porque, como se dijo, no se atendieron las normas y recomendaciones que les habían dado para esa misión en específico, lo cual incluía advertir a los responsables y priorizar su entrega a la justicia, más si se tiene en cuenta que las personas a bordo no dispararon armas de fuego ni atacaron a los uniformados.



Javier Villegas Posada, abogado de la familia del conductor Sergio Rojas Cárdenas, dijo que su muerte fue “un aberrante caso de ejecución extrajudicial por parte de efectivos del Ejército Nacional, en un procedimiento arbitrario y abusivo. Esta decisión del Consejo de Estado es lamentablemente corta en la reparación debida a las víctimas de tan lamentable hecho".

