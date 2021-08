Condenan a exmagistrado que irregularmente ordenó arresto de abogado

La Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia condenó a 4 años de prisión al exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del Tolima Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán por haber privado de la libertad, de manera ilegal, a un abogado en un proceso.



Los hechos se remontan al 11 de marzo de 2010, cuando, en desarrollo de una audiencia de pruebas y calificación dentro del marco de un proceso disciplinario que se adelantaba contra dos abogados, privó de la libertad de manera ilegal al abogado que representaba a los dos procesados.



Lo anterior sucedió cuando el abogado iba a impugnar una decisión sobre las pruebas que iban a ser tenidas en cuente en el proceso disciplinario. El magistrado Alvarado Gaitán se ofuscó, aseguró que con ello el jurista estaba atacando su imparcialidad, le ordenó guardar silencio y que se retirara de la audiencia.



El abogado se negó a hacerlo. Entonces, el magistrado se dedicó a gritar en la audiencia para impedirle hablar al jurista y luego, le impuso cinco días de arresto al profesional sin motivación alguna.



La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia señaló que el magistrado no ofreció explicación alguna sobre las razones por las que daría inicio al trámite correctivo, ni otorgó el uso de la palabra al abogado.



“Es preciso destacar la manera como Alvarado Gaitán impuso de facto la sanción pues, si bien en relación al arresto el escenario ocurrió en un lapso de 65 segundos, contados desde el instante en que el magistrado le arrebató el uso de la palabra al abogado, lo cierto es que el acusado, en ese corto interregno temporal, no agotó ninguno de los presupuestos que le era obligatorio abordar para emitir válidamente la sanción”, dijo la Corte.



“La conducta desplegada por el aforado es a todas luces irregular por cuanto no dio oportunidad para que el abogado expresara las razones de su oposición, así como tampoco le otorgó el uso de la palabra para solicitar la reconsideración de la sanción, situaciones que arrasan los postulados del derecho”, dijo la Corte.



