Condenan a 6 años y 8 meses de prisión a exgobernador Julio Ibargüen

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y ocho meses de prisión al exgobernador del Chocó Julio Ibargüen Mosquera por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.



Mosquera fue encontrado responsable de irregularidades en la expedición de las resoluciones 0451 y 0452 del 27 de marzo de 2007 y 0725 del 30 de abril de ese año por las cuales se ordenaron giros, a manera de avances en favor de Roger Pastor Mosquera Lozano, Secretario de Hacienda, para la compra de materiales de dotación a instituciones educativas del departamento.



De esta forma se giraron $34 millones el 28 de marzo de 2007; %74 millones el 28 de marzo y $15 millones el 17 de mayo de 2007. Según la acusación de la Fiscalía dichos giros excedieron la cuantía contemplada paras las cajas menores en 2007 y no había medios de prueba que demostraran la adquisición de los citados materiales.



La Corte Suprema señaló que en ninguna de las resoluciones se argumentó que los gastos estuvieran destinados a suplir una necesidad urgente o que se tratara de gastos imprevistos e inaplazables que no pudieran ser atendidos por los canales normales de la contratación.



“Deviene claro que los fatos no fueron legalizados previamente, así no medió legitimación del gasto anterior, pues se emitió la Resolución 0452 sin haber validado la 0451, igual sucedió con la Resolución 0725”, dijo la Corte.



La Corte dijo que no fueron constituidas fianzas o garantías necesarias para proteger los recursos del tesoro público, como se acreditó con el informe de Policía Judicial del 8 de agosto de 2016, cuando el tesorero-pagador departamental certificó la inexistencia en medios físicos o magnéticos en la Gobernación del Chocó de pólizas que se hubieran constituido para cubrir tal aspecto, lo cual también certificó la asegurada la Previsora S.A., y Seguros del Estado S.A.



La Corte Suprema añadió que las acciones de Ibarguen Mosquera son contrarias a la ley “en lo formal y en lo material, pues lesionó efectivamente, sin justa causa, el bien jurídica objeto de tutela penal, esto es, la administración pública, máxime que tratándose de caudales oficiales se busca evitar actos de apropiación o uso indebido”.



El alto tribunal le negó la prisión domiciliaria y le impuso una multa de 263 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

