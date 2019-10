Condenan a 15 años a exgobernador de La Guajira por corrupción

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, a 15 años de cárcel al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, quien era investigado por irregularidades en un contrato por más de 17 mil millones de pesos para la investigación del dengue en ese departamento.



El alto tribunal lo halló responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado en favor de terceros y concusión.

El contrato fue celebrado en 2014 y la Fiscalía acusó a Ballesteros, entre otras cosas, de no haber verificado la experiencia de la entidad que contrató para ello (Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud -OLFIS), que el contrato se entregó a dedo, y que el gobernador sabía y permitió la apropiación de dineros públicos por parte de terceros, en este caso, el gobernador sabía y permitió que del primer pago al contratista este se quedó con una parte el dinero (más de 471 millones de pesos).



En el entramado para este desfalco, la Fiscalía encontró que se inflaron los costos de algunos elementos, por ejemplo encontraron que baldes de plástico tenían un sobrecosto de casi 7 millones de pesos.



La Corte Suprema concluyó que en efecto, para realizar esta actividad, pese a una sugerencia de entregarle el contrato a una universidad que contaba con la experiencia para la investigación, se extendió una única invitación por parte de la Gobernación a la empresa OLFIS para elaborar el proyecto, y que de forma consciente no verificó si era o no idónea para el trabajo ni realizó una evaluación de su experiencia.



"Resulta impensable que el gobernador hubiera actuado guiado por el principio de buena fe o bajo una circunstancia de error porque cualquier persona prudente y diligente se habría percatado de la ausencia de la más mínima experiencia y capacidad administrativa de OLFIS para la ejecución de este tipo de proyectos", dice la Corte en su sentencia.

Sobre el peculado en favor de terceros, para la Sala quedó probado, además de sobrecostos y anticipos que permitieron que el contratista se quedara con unos dineros, que se pagaron salarios y prestaciones sociales a personas que en realidad nunca realizaron funciones. Además, se pagó el alquiler de vehículos sin que en realidad fueran usados.



"Para la Sala, las contrataciones realizadas por OLFIS demuestran con suficiencia el desmedro del erario en significativa cuantía, pues en virtud de estos fictos contratos, un total de 175'969.528 pesos fueron dejados de invertir en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación", que era a donde debían ir esos recursos, dijo la Corte.

Tras declararlo responsable de los delitos de contrato sin requisitos, peculado y concusión, #SalaPrimeraInstancia de @CorteSupremaJ condenó a 15 años de prisión al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso. Conozca aquí la sentencia https://t.co/SMi9Ti9pxR — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) October 23, 2019

Por todas estas cosas, y otros hechos relacionados al mismo contrato, la Corte le impuso al exgobernador la pena de 181 meses y 8 días de prisión (15 años) de prisión, una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo, y una multa de 977.23 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si se toma como base el valor del salario mínimo mensual de este año, la multa impuesta a Ballesteros es de 809'259.798 pesos.

