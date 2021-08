¿Parapolíticos revivirían electoralmente con amnistía propuesta por Uribe?

Si bien no ha sido presentada oficialmente, ya se han conocido detalles de la propuesta del exsenador Álvaro Uribe Vélez de una 'amnistía' general que, hasta ahora, va en un borrador de proyecto de acto legislativo “para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”.



Desde diferentes orillas se ha criticado su propuesta e incluso el fiscal general de la Nación, sin hacer mención a Uribe directamente, señaló que una amnistía total está prohibida en el derecho internacional de los derechos humanos.



Más allá de esto, si la propuesta llegara a aprobarse en el Congreso, podría beneficiar a personas que han sido condenadas por delitos y sancionadas con otras medidas que los han dejado por fuera de los empleos públicos de contiendas electorales de cualquier tipo.



Esto porque, según se conoció, la idea del borrador de Uribe es que se permita, por una sola vez ,"que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia.



De ese 'perdón' estarían excluidos, según la propuesta, las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública.



Aunque eso excluiría a algunas personas, deja una ventana lo suficientemente amplia para otras que hayan sido condenadas o sancionadas por temas como la 'parapolítica'.



Esto porque varios de ellos fueron condenados por el delito de concierto para delinquir por el apoyo que recibieron o dieron a los paramilitares, pero muchos de ellos no fueron procesados por masacres o crímenes de esa gravedad.



En la lista de posibles beneficiados podría estar el exsenador Mario Uribe Escobar. También podrían aspirar los ‘parapolíticos’ Miguel Alfonso de la Espriella, Guillermo Gaviria Zapata, Efrén Antonio Hernández Díaz y Alexander Ariza Puentes.



Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe.

Otros como el poderoso excongresista Álvaro 'El gordo' García Romero no podrían recibir beneficios al ser condenado por la masacre de Macayepo perpetrada por paramilitares.



Pero además, si bien aún el borrador de Uribe no es una propuesta en firme, hasta ahora se conoce que se excluiría a personas condenadas por corrupción en la contratación pública, pero no en otros casos, como corrupción judicial o asociada a maniobras como la llamada 'Yidispolítica' .



Por ese escándalo fueron condenados lo exministros del interior Sabas Pretelt y de Protección Social Diego Palacio. Además de los excongresistas Yidis Medina e Iván Díaz Mateus.

