Los sobrevivientes y representantes de las víctimas del exterminio de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, celebraron la histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado Colombiano por las violencias sufridas por más de 6.000 personas durante más de dos décadas.



(Lea: Hubo plan de exterminio dirigido contra la UP': Corte IDH en condena a Colombia)



Jahel Quiroga, sobreviviente del exterminio, representante a la Cámara y vocera de un trabajo jurídico de más de 30 años, aseguró que es una sentencia hito para América Latina, al reconocer la victimización sufrida por la UP y por haber declarado la responsabilidad del Estado por acción y no por omisión.

Facebook Twitter Linkedin

Jahel Quiroga Foto: Twitter: @UP_Colombia

La decisión que tiene más de 800 páginas con anexos, asegura que se comprobó las desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros, fueron "parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica".



(Lea: ‘Fallo de Corte IDH sobre exterminio de UP contribuye a la reparación’: Estado)



Plan del cual, dice el fallo, contó "con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad", entre otros.

"Estoy muy conmovida por esta sentencia. Nosotros la esperábamos, la soñábamos, pensábamos que por fin nos iban a dar la razón y hoy la Corte IDH realmente reconoció todos los hechos, las violaciones de derechos humanos contra la militancia de la Unión Patriótica", dijo Quiroga desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá en donde se reunieron sobrevivientes y familiares de las víctimas.



(Lo invitamos a leer: Se viene el fallo de la Corte IDH por exterminio de la UP: ¿qué está en juego?).



Quiroga celebró que la decisión reconociera como causa del exterminio que la Unión Patriótica fuera considerada como el 'enemigo interno', en el marco de la política de seguridad nacional. "Eso es satisfactorio en un momento en que somos Gobierno, en que nuestro presidente Gustavo Petro está comprometido en hacer estos cambios", dijo.

Quiroga, hablándole a representantes y familiares de víctimas de la UP, aseguró que la decisión reconoció la responsabilidad por acción directa de sus agentes.



"Eso es muy importante porque la defensa del Gobierno (en el mandato de Iván Duque) habló solamente de una omisión de protección para las víctimas y la Comisión y la Corte IDH acaban de decirle que una omisión por más de dos décadas es tolerancia y es responsabilidad directa del Estado", señaló.



(Lea: En tres vías avanzan las investigaciones en Colombia por exterminio de la UP)



Quiroga explicó que en el continente no hay un caso similar al de la Unión Patriótica, en donde hay violaciones masivas de derechos. "Les decimos a los ausentes de hace mucho tiempo y los compañeros y compañeras que murieron, a ellos mi admiración, mi respeto, mi vida. Es una sentencia hito para el continente americano y que irá a reparar a los partidos políticos de oposición", dijo.

'Hoy es el día de la justicia'

Facebook Twitter Linkedin

Aida Avella, senadora por la Unión Patriótica. Foto: Senado

La senadora y sobreviviente de la UP Aida Avella aseguró que este es un fallo trascendental para las víctimas, para las personas que batallaron por años para que se lograra justicia, entre otros.



"Hoy es el día de la justicia", dijo al recordar a los integrantes del Partido Comunista que fueron asesinados dentro de ese plan de extermino y al asegurar que todos los casos son emblemáticos, desde el campesino en su pueblo, hasta los congresistas y candidatos presidenciales de la UP que fueron asesinados.



(Lo invitamos a leer: ¿Bienes de la mafia serán manejados por manifestantes del paro? Esto dice la SAE).



"Todos nuestros compañeros deben sentirse ahí en ese fallo recogidas, porque al se hizo justicia a nivel internacional", apuntó.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia