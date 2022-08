El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la nación por la muerte, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), de un habitante de calle que recibió un disparo de un arma de la Policía.



Los hechos se registraron el 17 de enero de 2016, cuando dos patrulleros realizaban labores de vigilancia en una calle de Soacha y uno de ellos disparó su arma de dotación impactando al ciudadano que se encontraba en el lugar.

Según la versión de los uniformados, llegaron al sitio y observaron a varias personas y, cuando se estaban bajando de la moto, uno de ellos tuvo un tropiezo y se le disparó el arma, impactando a un ciudadano que estaba en medio de dos fogatas.



"Seguimos patrullando por el sector, unos 300 metros adelante aproximadamente observé a una persona de pie en medio de dos hogueras, entonces detuve la motocicleta policial y me acerqué aproximadamente 6 metros de la persona sospechosa, la que había prendido el fuego en ese lugar, procedí a llamarle la atención de forma verbal diciéndole que apagara la hoguera porque se encontraba realizando contaminación ambiental y presentí que mi compañero de patrulla se disponía a bajarse de la motocicleta y escuché una explosión, el compañero manifestó que le pegué, observé al sujeto y se cayó al suelo, me dispuse a bajarme de la motocicleta rápidamente y procedí a prestarle los primeros auxilios; en ese instante pasó un vehículo de forma inmediata lo detuvimos subiendo al señor herido rápidamente trasladándolo al hospital Mario Gaitán Yanguas, entrándolo a reanimación con signos vitales", se lee del testimonio del otro policía, citado en la sentencia.



Igualmente, se menciona que el uniformado fue sancionado por la Inspección de la Policía al considerar que actuó de manera imprudente "pues debía llevar su dedo prolongado, estirado, sobre el cuerpo del arma, para evitar accidentes, cosa que no hizo, pues cuando trastabilló, su instinto hizo que flexionara el dedo e incidiera en el disparador, lo cual no hubiese ocurrido si su dedo estuviese fuera del área protegida por el guardamonte, situación que de acuerdo a los elemento argüidos nos ubica en la culpa grave".

El Tribunal, con ponencia del magistrado Javier Tobo Rodríguez, coniseró que "no obran medios de convicción que soporten la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, pues lo que se aprecia es que, de forma accidental, por falta de cuidado e imprudencia, el patrullero de policía accionó su arma causando la muerte aa hombre sin que en este hecho tuviera injerencia alguna la víctima".



En su decisión el Tribunal tuvo en cuenta el testimonio del otro patrullero que señaló que la víctima no ejerció ningún acto de intimidación, amenaza o coacción hacia los policiales.



Así mismo, la corporación indicó que si la víctima estaba o no encendiendo unas fogatas en un lote baldío "no representa una situación creadora de riesgo hacia os policiales que ameritara el empleo de un arma de fuego, ni justifica la grave agresión que sufrió, pues incluso, si el ciudadano estuviera infringiendo normas de orden público no resulta de recibo sostener que tal actuar tornaba necesaria la intervención estatal a través del uso de armas de fuego, ni mucho menos conlleva a admitir que recibir un disparo es un daño equivalente o proporcional a ese comportamiento, como lo sugiere la entidad demandada en su apelación".



Por esto el Tribunal condenó a la Policía a pagar una suma de dinero a los familiares de la víctima.

