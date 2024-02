La cita en que 'cartel de la toga' propuso alianza a los 'Ñoños' para manejar contratos

En un fallo de 90 páginas la Corte Suprema de Justicia condenó a los cuestionados excongresistas Musa Besaile Fayad y a Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal por hechos de corrupción registrados en 2014.



(Le puede interesar: ¿Qué es lo que está haciendo la JEP que está molestando a las extintas Farc?).



En enero de 2023, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los excongresistas aceptaron cargos por el escándalo de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). La investigación se inició en virtud de la denuncia presentada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de octubre de 2017.

Besaile Fayad fue condenado a 32 meses de prisión y ‘Ñoño’ Elías a 39 meses más el pago de una multa.



En la sentencia se documentaron las reuniones en las que se habrían acordado el nombramiento en Fonade como pare de los compromisos del Gobierno con el Partido de la U. Al fondo, dice el expediente, llegaron cuotas de los excongresistas y luego se empezaron a adjudicar contratos a personas cercanas a ese grupo.

Facebook Twitter Linkedin

Bernardo Miguel Elías Vidal fue recibido con alegría en Sahagún, su tierra natal. Foto: Captura de video

En una de las reuniones aparece el cuestionado exmagistrado Francisco Ricaurte, condenado a 19 años de prisión señalado de ser uno de los cerebros detrás del 'cartel de la toga'.



Según Besaile Fayad, el exmagistrado Ricaurte los citó a una reunión en la Semana Santa de 2015, en un hotel de Bogotá y les propuso una fórmula para lograr que el Ejecutivo les cumpliera con los ofrecimientos burocráticos que habían acordado.



"Él no me llama a mí, llama a Bernardo Elías porque él era más amigo de Bernardo que mío, y llama a Bernardo y nos cita a ese hotel (sic). Nosotros llegamos con nuestro esquema de seguridad, cuando llegamos al lobby del hotel nos dimos cuenta que el magistrado Ricuarte no estaba. De inmediato 'Ñoño' lo llama y él dice que está en unos pisos, en los pisos altos del hotel y de inmediato se dispone a bajar", le dijo el excongresista a la Corte.



Y luego siguió su relato sobre la reunión en un hotel del occidente de Bogotá.



"Cuando llegamos nos saluda muy formalmente, 'Ñoño' se va al baño, yo le pregunto por mi proceso de parapolítica, ya esto lo develé ante el proceso que llevo de estos mismos hechos. Posteriormente, cuando viene Ñoño me dice: hombre, los he llamado porque me enteré de una noticia muy importante, me enteré que al partido de la U le van a dar la posición de Fonade , y ustedes como voceros del partido de la U, que también me enteré, me han dicho que les están mamando gallo, que la U ha presentado una cantidad de hojas de vida y ninguna de estas hojas de vida las han tenido en cuenta porque les están mamando gallo".



Luego dijo el excongresista que les planteo su idea: "yo tengo una estrategia para que les cumplan", les dijo el exmagistrado Ricaurte.



Se trataba de nombrar en el cargo a Alfredo Bula Dumar quien dijo era un joven, que era como el hijo del exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, que luego terminó condenado a 9 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión por su participación en el Cartel de la Toga. Y que el nombre de Bula Dumar también estaba avalado por el exmagistrado Leonidas Bustos también investigado por hechos de corrupción.

Facebook Twitter Linkedin

En la Corte Suprema de Justicia se inició el juicio contra el exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Malo Fernández. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"Leonidas Bustos se iba a poner al frente para empujar ese nombramiento también. Se termina la reunión, el senador Bernardo Elías, antes de salir me dice, ya no

estando Ricaurte, me dice: no joda -perdóneme la expresión entre comillas-, no joda, tanto nosotros trabajar en política, rompemos el cuero en... y ahora que le van a dar algo bueno al partido, vienen estos tipos a quitárnoslos, el problema es que si no la U o nosotros no apoyamos esto se nos va a devolver el toro (...) Lo que se refería Bernardo era que, si nosotros no o el partido no acompañaba, posiblemente estos magistrados se iban a molestar y como llevábamos procesos ante la Sala Penal de la Corte Suprema, de pronto se nos iba a complicar la vida...”, añadió el excongresista.



En el proceso se señala que Bula Dumar (propuesto por el exmagistado Ricaurte), efectivamente fue nombrado "con el apoyo a regañadientes de los exsenadores" y que luego Elías Vidal propuso como gerente de uno de los proyectos de Fonade a Jorge Iván Henao Ordóñez.



"Bula Dumar fue retirado del cargo unos meses después, pues por la falta de ascendencia política sobre él se presentaron muchas dificultades, ya que no escuchaba las peticiones de los integrantes del partido; que en su reemplazo, en julio de 2016, gracias a su recomendación y al control que ya pudieron ejercer sobre Fonade fue nombrado como director Ariel Alfonso Aduén Angel", dice el fallo.



Tras ese nombramiento los excongresistas "utilizaron de manera indebida las influencias derivadas del ejercicio de sus cargos y la ascendencia política que

tenían frente a Jorge Iván Henao Ordóñez para favorecer indebidamente a Richard Kamal, cada uno actuando de manera independiente".

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com