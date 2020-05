Las críticas de la alcaldía de Bogotá al uso del fondo por coronavirus

La alcaldía de Claudia López, a través de su Secretaría de Hacienda, le envió a la Corte Constitucional un concepto en el que manifiesta varias crítica al decreto 444 de 2020, por medio del cual el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para atender la emergencia sanitaria y económica por la pandemia de coronavirus.

Para esa bolsa de recursos, el Gobierno toma prestados dos fondos que tienen ahorros de los municipios y son manejados por las alcaldías y gobernaciones: el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), que tiene el dinero ahorrado de regalías; y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que tiene los dineros que los municipios deben guardar para hacerse cargo de los pasivos pensionales.



En medio de la revisión automática de este decreto, cuyo estudio le correspondió al magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, la alcaldía de López, que desde el comienzo manifestó su rechazo con esta norma, le envió al alto tribunal una dura opinión.



Hay cuatro reparos que la secretaría de Hacienda de Claudia López le hizo al decreto:



Todos están orientados hacia el artículo cuarto, que es el que establece en qué se usará el dinero del FOME. Ante esto, la alcaldía pide condicionar la exequibilidad de ese artículo porque, asegura en su primera crítica, el Gobierno no incluyó a la atención de la salud dentro de los seis usos para los cuales va dirigido el Fondo. Esto, a pesar de que el artículo dos de este decreto dice que el objetivo central es obtener recursos para atender la salud.



A pesar de que el eje central debería ser entonces la salud, el artículo cuarto, dice la alcaldía, nunca se refiere a este servicio y derecho, por lo que "excluye la posibilidad de hacer uso de estos recursos para la atención en salud de las personas afectadas por el virus, el personal médico, el fortalecimiento de las entidades prestadoras de salud, la adecuación de nuevos centros de atención, la compra de material y equipos, y en general, lo necesario para detener una pandemia".

No incluir a la salud dentro de los usos del fondo, sostiene la alcaldía, implica una regresividad en este derecho -en un momento crítico por la pandemia- pues, en cambio, sí autoriza "nuevos gastos a cargo del Estado colombiano, sin establecer ninguno relacionado con el derecho a la salud". Critica la alcaldía que el decreto incluye aspectos que "si bien pueden ser muy importantes, desde el punto de vista del crecimiento y el equilibrio de la economía, no tienen la relevancia que sí tiene la salud", que fue uno de los ejes centrales al declarar el estado de emergencia.



En segundo lugar, la alcaldía asegura que el decreto tampoco incluye a la población vulnerable dentro de los usos que pueden tener los recursos del FOME.



"Esta falta de inclusión de la atención de esta población contradice el contenido de la declaratoria de emergencia económica, que hace referencia expresa justamente a las personas dedicadas a actividades informales, para las cuales el aislamiento social obligatorio aumenta sus condiciones de vulnerabilidad, pues muchas de ellas desarrollan sus actividades en el espacio público o través del contacto necesariamente presencial con los usuarios de los servicios que prestan", asegura la alcaldía.



Según la alcaldía de Bogotá, no incluir a la población vulnerable como destinataria de recursos del fondo, viola su derecho a la igualdad material o real.

Es así cómo, dice la alcaldía de Bogotá, el decreto no prioriza el gasto público en salud ni la atención de la salud de la población vulnerable, a pesar de que el decreto 417 que declaró el estado de emergencia hace énfasis en estos dos puntos. En cambio, sí usa el dinero para otros frentes.



Dice la alcaldía que, sin negar la importancia en el "mediano y largo plazo de, por ejemplo, el apoyo económico a las entidades públicas, mixtas o privadas, que desarrollen actividades económicas de interés nacional, la atención de la salud y de la población pobre y vulnerable se convierten en problemáticas de solución impostergable en el corto plazo".

Así las cosas la alcaldía asegura que la Corte debería declarar exequible el artículo cuarto del decreto 444, siempre y cuando se entienda que la atención en salud y la atención para la población pobre y vulnerable, son usos posibles del FOME.

El apoyo de liquidez transitoria al sector financiero

El último punto de crítica de la alcaldía de Bogotá al decreto está relacionado con que, según el artículo cuarto, con recursos de este fondo creado para la pandemia se pueden realizar "operaciones de apoyo de liquidez transitoria al Sistema Financiero".



La alcaldía critica que exista esa posibilidad porque, asegura, cuando se declaró el estado de emergencia nunca se argumentó la falta de liquidez del sistema financiero para dicha declaratoria, ni tampoco se lo vio como un efecto generado por la emergencia del coronavirus.



Así, dice la alcaldía "el apoyo de liquidez transitorio al sistema financiero no tiene una relación directa ni específica con el estado de emergencia declarado, en la medida en que se entienda como un apoyo directo a la banca privada".



Critica que el decreto no explique por qué apoyar la liquides del sistema financiero contribuye a conjurar la crisis originada por la emergencia sanitaria. Con esto, le pidió a la Corte que declare exequible el numeral tres del artículo cuarto del decreto, que habla de ese apoyo al sector financiero, siempre y cuando se lo entienda dirigido a las bandas estatales de primer y segundo piso para solventar las necesidades económicas y sociales del sector empresarial, "sin que pueda interpretarse como un apoyo transitorio a la banca privada".



