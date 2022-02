La Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking radicaron ante el Consejo de Estado una tutela que busca frenar la implementación de los proyectos piloto de investigación en ‘fracking’ (PPII) que avanzan en ese municipio de Santander, por la presunta violación a los derechos fundamentales a la participación ambiental, acceso a la información, debido proceso y vida e integridad de la comunidad de la zona.



“Los ministerios de Ambiente y de Minas ya nos han tendido una trampa, han montado un teatro, en el que supuestamente la comunidad está participando, y en Wilches la gente ni siquiera está enterada de lo que está pasando”, señalaron los tutelantes.

Según los demandantes, el recurso es procedente porque está en marcha la implementación de los pilotos ya que, “en este momento, el Estado se encuentra realizando las líneas base generales (ambiental, social, salud, sismicidad) mientras que las empresas que pretenden desarrollar los PPII están adelantando actualmente los trámites para el otorgamiento de licencia ambiental”.



El recurso señala que igualmente existe un déficit de participación en materia petrolera y de licenciamiento ambiental. “La participación de la comunidad en la implementación de los PPII no se ha procurado de manera previa, sino que lo que ha surtido el gobierno son escenarios de socialización de decisiones, reuniones informativas, y no propiamente ejercicios de concertación/consenso”.



“En la regulación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidió para el proceso de selección de contratistas y adjudicación de los CEPI (contratos) Kalé y Platero no se realizó ningún tipo de consulta, ni siquiera a través de mecanismos virtuales. Así mismo, se firmaron dos contratos CEPI con Ecopetrol y ExxonMobil en los que nuevamente no hubo participación de las comunidades que habitan las áreas de influencia de dichos contratos y que serán afectadas por las actividades a desarrollar”, dice el recurso.

La tutela pide que, de manera provisional, se ordene la suspensión de todos los trámites, estudios y procedimientos administrativos relacionados con la implementación de los PPII de 'fracking' en Puerto Wilches.



Lo anterior, hasta tanto “se adopten medidas que garanticen la participación de sus habitantes sin que sean amenazados, hostigados o asesinados y, adicionalmente, (…) se investigue e identifique a los autores y determinadores de estos delitos por parte de las autoridades competentes, para de esta forma garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y el libre y seguro ejercicio de su oficio”.



Además, la acción judicial busca que se ordene al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas, a la ANLA y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender la implementación de los pilotos, reglamentados por el Decreto 328 de 2020, que está demandado ante el Consejo de Estado.



También busca que se suspenda el proceso de licenciamiento ambiental de los pilotos y la ejecución de los contratos Kalé y Platero en Puerto Wilches, entre otros.

