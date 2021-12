La elección de Natalia Ángel Cabo en la Corte Constitucional implica que, por primera vez en la historia, ese alto tribunal tendrá cinco mujeres entre sus nueve integrantes. Ángel Cabo, de corte liberal, reemplazará desde febrero de 2022 en el cargo al magistrado, también liberal, Alberto Rojas Ríos.



Una vez ocupe el cargo, Ángel Cabo se sumará a las magistradas Paola Meneses (conservadora), Diana Fajardo (liberal), Cristina Pardo (conservadora) y Gloria Ortiz (conservadora).

Un perfil liberal

Natalia Ángel Cabo es abogada de la Universidad de los Andes con Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y candidata a doctorado de la Universidad de York. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y ha sido conjuez de este alto tribunal. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, asesora de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Congreso de la República.



Ángel, quien además de experiencia constitucional ha trabajado en temas de derechos de personas con discapacidad, así como derecho al libre desarrollo de la personalidad, fue ternada por el Consejo de Estado junto a los destacados juristas Héctor RIveros y Luis Manuel Lasso, integrante actual del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Igualmente, había sido ternada por el mismo Consejo de Estado en el proceso de selección del reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero y en el cual fue elegido el jurista Jorge Ibáñez. Y en el 2017, hizo parte de la terna de la cual resultó elegida Cristina Pardo en el alto tribunal.

La llegada a la Corte Constitucional de Natalia Ángel implica un voto liberal para temas claves como derechos individuales, derechos de minorías y derechos de personas con discapacidad entre otros. Ese voto será clave para discusiones que debe resolver el alto tribunal en 2022 para temas como la despenalización del aborto en caso de que la Sala Plena no logre resolver ese asunto antes que Rojas Ríos.



Ángel Cabo nació en Bogotá, tiene familia caldense y tolimense, y se considera a sí misma como una mujer defensora de las instituciones. En su presentación en el senado, aseguró ser una hija de Constitución.



"En estos 30 años si bien mucho del proyecto constitucional no se ha cumplido, varias cosas sí se han logrado y en parte ha sido por el rol de la Corte Constitucional. Ha sido un juez que ha ayudado a darle contenido a las normas constitucionales, no solo con desarrollos propios sino a través del bloque de constitucionalidad", señaló.



La nueva magistrada, dijo que, sin duda alguna, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido fundamental para garantizar los derechos de las personas y que los mismos tengan una vigencia real y "no se queden en simples normas escritas en un papel".



"La Corte ha contribuido a corregir desigualdades y no en pocas ocasiones ha promovido que se activen otras instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones. Sumado a esto, la Corte ha proferido un sin número de fallos que materializan el Estado social y democrático de derecho, fallos que buscan defender la independencia de las instituciones y que protegen poblaciones vulnerables", aseguró la magistrada electa.



Según Ángel Cabo, hay retos importantes para los jueces como preguntarse sobre su rol en un contexto en dónde hay escasos recursos económicos para poder cumplir sus promesas sociales. Ya como retos puntuales para la Corte Constitucional actual, Ángel Cabo llamó la atención por los resultados de las últimas encuestas que evidenciaron que más del 50 por ciento de los ciudadanos no confían en las cortes.

'Una corte debe servir de norte': Natalia Ángel

"Una Corte debe servir de norte y generar confianza, si se quiere poder avanzar con el proyecto constitucional", dijo Ángel Cabo en su presentación en la plenaria del Senado, previo a su elección.



La jurista además manifestó su preocupación por el bajo cumplimiento de los fallos que emite la Corte Constitucional, asunto que ha sido alertado por los presidentes de ese alto tribunal en 2020 y 2021. "Parte puede obedecer en la falta de confianza en el alto tribunal pero también por el tipo de decisiones que puede estar tomando la Corte que algunas veces pasan de largo por competencias de otras ramas del poder público y por los desafíos del contexto en que estos fallos deben ser implementados", dijo.



Ángel Cabo dijo que los jueces también tiene como reto avanzar en una reconciliación en un país dividido. "La Corte tendrá que tomar decisiones en asunto que no son sencillos como las demandas al Código Nacional Electoral, las tutelas en el contexto de la pandemia o los proyectos de materia de seguridad. No son menores y no pueden decidirse con las pasiones del momento, requiere de un juez constitucional ponderado", señaló al advertir que el alto tribunal necesita nuevas tecnologías y debe mejor temas administrativos.



Además, aseguró que un "buen juez constitucional" no debe creerse y debe ser prudente. "Es un juez a quien no se le olvidan sus derechos pero que tampoco es indolente y que no le interesa los posible efectos de sus decisiones", señaló.



"Soy hija de la Constitución. Cuando estudiaba hace 30 años no podía más que ver con fascinación a ese grupo de jóvenes de la Séptima Papeleta que reclamaban un nuevo pacto social. Yo quise ser parte de ese nuevo proyecto constitucional y he tenido la suerte de poderlo ser por 25 años ejerciendo mi disciplina", finalizó.

