Las magistradas de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y Diana Fajardo se declararon impedidas para participar en un debate técnico pero crucial que está previsto para iniciar el jueves en ese alto tribunal que pide, en pocas palabras, la eliminación del viejo modelo inquisitivo, la Ley 600 de 2000, que se usa hoy en día para investigar a Congresistas en la Corte Suprema de Justicia y para juzgar allí a aforados como magistrados.



Se trata de una demanda que pide que los congresistas sigan siendo investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pero no bajo el modelo inquisitivo, sino bajo el sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) que rige para el resto de los colombianos.

El caso está en manos del magistrado Jorge Ibáñez quien ya presentó una ponencia a sus colegas acogiendo las pretensiones de la demanda.



Lo anterior, ya que según el Acto Legislativo 03 de 2002 y la propia Ley 906 de 2004, el sistema oral debía haberse empezado a aplicar desde el 31 de diciembre de 2008 para procesados por todos los delitos cometidos luego del primero de enero de 2005.



La propuesta, de acogerse, implicaría que los congresistas sigan manteniendo su fuero, pero pasen a ser investigados en el sistema oral, que es público, con audiencias de imputación de cargos, acusación y juicio oral, de una manera completamente diferente a como sucede hoy.



Esto también tendría implicaciones sobres los casos del presidente de la República o de los magistrados de altas cortes que pueden ser eventualmente juzgados por la Corte Suprema, como pasó con Jorge Pretelt o Gustavo Malo, después del juicio de indignidad en el Congreso.



Gloria Ortiz Foto: Corte Constitucional

Las magistradas Ortiz y Fajardo indicaron en sus respectivos impedimentos que uno de los problemas jurídicos que va a estudiar la Sala tiene relación actual y directa sobre cómo las reglas para investigar y sancionar magistrados, por lo cual piden ser separadas de la discusión.



“La norma a la que alude el aparte acusado se refiere a los juicios que adelante la Corte Suprema de Justicia contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, y los altos funcionarios mencionados en el artículo 174 de la Constitución Política. Dentro de esos altos funcionarios a quienes el Constituyente les ha otorgado un fuero constitucional especial están los magistrados de la Corte Constitucional”, dice el impedimento de Ortiz.



“En mi condición de Magistrada de la Corte Constitucional, la decisión que se profiera en este proceso puede representarme un beneficio o afectación en relación con el sistema aplicable en las investigaciones penales que se adelanten en mi contra. Esto ocurre porque el pronunciamiento que profiera la Sala Plena definirá si la investigación o juzgamiento de cualquier conducta que se me impute se rige por el sistema mixto de la Ley 600 de 2000 o el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004”, agregó.

Diana Fajardo Rivera es magistrada del alto tribunal desde 2017. Su ponencia sobre la eutanasia la apoyaron cinco magistrados más. Foto: Jorge Alejandro Medellín

“Esta situación afecta de manera subjetiva y directa la autonomía y la independencia propia del cargo que actualmente ejerzo como magistrada de este Tribunal. Además, en este caso mi interés es actual, pues en este momento existen quejas y denuncias presentadas en mi contra ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes”, agregó la magistrada Ortiz al indicar que esa “circunstancia podría generar dudas sobre mi imparcialidad al momento de adoptar esta decisión y causar desconfianza en la objetividad de mi voto en esta oportunidad”.



Por su parte, la magistrada Diana Fajardo dijo que tiene conocimiento de “denuncias y quejas presentadas en mi contra ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en especial, a raíz de la decisión adoptada en la Sentencia C-055 de 2022, en relación con el tipo penal de aborto y el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo”.



“En ese orden de ideas, la decisión que se adopte en este proceso podría incidir en la definición del sistema aplicable a las investigaciones y, de ser el caso, juicios que se adelanten en mi contra; y este interés sería actual en relación con investigaciones en curso. De ser así, podrían generarse dudas fundadas sobre mi imparcialidad al momento de adoptar esta decisión", dijo Fajardo.



La demanda

La demanda en estudio dice que el sistema penal acusatorio debía entrar a regir plenamente desde el 31 de diciembre de 2008, para procesados por todos los delitos cometidos luego del primero de enero de 2005, según el Acto Legislativo 03 de 2002 y la propia Ley 906 de 2004.



El demandante Yefferson Dueñas dijo que no solo la Fiscalía desde 2009 no podía seguir abriendo procesos penales contra aforados, como los gobernadores, bajo el viejo sistema, sino que el sistema penal acusatorio debió empezar a usarse para investigar congresistas.



“Los artículos 175 y 178 de la Constitución regulan el fuero penal de los congresistas, que consiste única y exclusivamente en que la investigación y juzgamiento de los delitos por ellos cometidos corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Pero tales normas, ni ninguna otra en la Carta Política, establecen un régimen procesal penal aplicable a los funcionarios en comento”, dice la demanda.



De ahí que si investigación y juzgamiento debe adelantarse bajo el modelo general previsto en la Constitución: el sistema penal acusatorio introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002, reforma que no previó –ni expresa ni tácitamente- ninguna excepción en relación con los congresistas”, agrega el recurso.



Plenaria del Senado Foto: Senado

La Procuraduría General dijo en este caso que la demanda tiene los elementos suficientes para ser estudiada y por eso le pidió al alto tribunal que no emita un pronunciamiento de fondo y deje todo como está.



En todo caso, la Procuraduría dijo que la situación de los congresistas es “excepcional” en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que son los únicos que por mandato constitucional son investigados por la Corte Suprema de Justicia, en concreto por la Sala de Instrucción.



En este caso, el Ministerio de Justicia dijo que este debate es muy complejo y que no es su intención tener ninguna “injerencia argumental”, por lo que se acogerá el Gobierno a la decisión que tome la Corte Constitucional.



Y la Fiscalía le pidió a la Corte desestimar los argumentos a la demanda al indicar que la Corte ya estudió una demanda similar en el pasado, por lo que hay cosa juzgada. Además, indicó que en su criterio los argumentos no cumplen los requisitos para ser estudiados de fondo.

