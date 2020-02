Con demandas, indígenas y afros lograron tierras del tamaño de Quindío

El dominio que por años han tenido en el país grupos armados de territorios que usan para el narcotráfico y otros delitos hizo que por mucho tiempo comunidades como el pueblo indígena nasa del Cabildo Central Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en zona rural de Florida, Valle del Cauca, estuviera en medio del conflicto, siendo víctima de desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos de sus líderes y médicos, reclutamiento forzado y de que su territorio fuera minado.



Ese cabildo tuvo que esperar décadas para que finalmente, en septiembre del año pasado, un juez los reconociera como víctimas del conflicto y les entregara derechos territoriales sobre 5.015 hectáreas en el Valle, gracias a una demanda étnica que presentaron con apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT)

Como el caso del pueblo nasa, con el apoyo de la URT, comunidades indígenas y afros del país han recuperado –desde 2011 hasta la fecha– 225.172 hectáreas de territorio, repartidas en 9 departamentos, una extensión total superior al departamento de Quindío (184.500 hectáreas).



(Le puede interesar: ¿Qué pasó con los testimonios de las Farc en Comisión de la Verdad?)



Esas hectáreas restituidas se han ordenado en 18 sentencias judiciales y han beneficiado a 10.175 familias.



Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la URT, explicó que se han beneficiado a diferentes pueblos indígenas, como los embera katío, embera dóbida, cuna tule, wayú, wounaan, sikuani, entre otros, y a las comunidades afro Consejo Comunitario de la cuenca del río Yurumanguí y Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí.



Además de los 18 casos en los que ya hay una sentencia, en la actualidad hay otras 67 demandas en curso en despachos judiciales, en las que se pide restituir en favor de comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado 2’448.333 hectáreas de tierra, una extensión un poco inferior a lo que tiene, por ejemplo, el departamento de Putumayo.

El 60 % de la restitución ha sido para comunidades étnicas. Foto:

Mahecha explicó que aunque la URT apoya procesos de restitución tanto individuales como colectivos, con las demandas étnicas se ha recuperado más territorio, porque se trata de comunidades cuyas costumbres como la caza, la pesca y la conservación de terrenos sagrados requieren de más extensión de tierra.



Así, del total de 374.838 hectáreas que ha logrado recuperar la URT, solo 149.711 hectáreas corresponden a procesos individuales, mientras que las más de 225.000 de procesos colectivos étnicos representan el 60 % de todas las tierras restituidas.



La directora añadió que el trabajo no ha parado y que el reto es grande, pero que tan solo en los últimos 18 meses, tiempo de mandato del presidente Iván Duque, ha interpuesto 33 demandas étnicas.

Pretendemos es que una vez esté la sentencia no solo sea sobre la pretensión territorial, sino que sea integral y convoque la presencia institucional para lograr una restitución transformadora FACEBOOK

TWITTER

Por último, explicó que se trabaja para que las comunidades que retornan a sus territorios tengan todo el acompañamiento necesario, y que hasta ahora no han tenido reportes de comunidades beneficiadas con restitución étnica que hayan sido revictimizadas o expulsadas nuevamente de sus territorios.



“En nuestras demandas no solo pedimos restituir un territorio, pedimos proyectos productivos, atención en salud, infraestructura para sus casas, desminado, entre otras cosas. Lo que nosotros pretendemos es que una vez esté la sentencia no solo sea sobre la pretensión territorial, sino que sea integral y convoque la presencia institucional en ese territorio para lograr una restitución transformadora y reparadora”, concluyó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

En Twitter: @M_I_O_F

justicia@eltiempo.com